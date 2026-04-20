Древня мумія ховала таємницю впродовж тисячоліть: такої знахідки ніхто не чекав (фото)

В Оксиринху, Єгипет, археологи виявили незвичайне поховання римського періоду, в якому знайшли фрагмент "Іліади", захований усередині мумії. Ця знахідка додає нового виміру одному з найважливіших археологічних об’єктів Єгипту.

Проєкт очолювали дослідники з Барселонського університету та Інституту Стародавнього Близького Сходу під керівництвом доктора Майте Маскорт та доктора Естер Понс Мелладо, пише Фокус.

Похоронний комплекс датується римським періодом і розташований поблизу більш ранньої гробниці часів Птолемеїв. Археологи виявили три вапнякові камери, які зазнали значних пошкоджень з плином часу та внаслідок розграбувань. Усередині вони знайшли незвичайне поєднання способів поховання.

Великі керамічні посудини містили кремовані останки, що є рідкісним явищем в єгипетській археології, поряд із кістками немовлят та черепами котів, загорнутими в тканину. Таке поєднання свідчить про те, що в період культурних змін кремація застосовувалася поряд із традиційними єгипетськими похованнями.

Серед знахідок поблизу були теракотові та бронзові статуетки, такі як зображення бога Гарпократа та маленька статуетка Купідона. Ці предмети вказують на поєднання єгипетських та греко-римських вірувань, демонструючи, як різні традиції співіснували в цьому регіоні.

Інша споруда, яка отримала назву Гробниця 65, містила кілька мумій, загорнутих у візерунчасте полотно та поміщених у розписані дерев’яні саркофаги. Серед похоронних дарів археологи знайшли три золоті та один мідний язики, поміщені в роти померлих. Вважалося, що ці амулети допомагають померлим говорити в загробному житті, особливо під час суду перед Осірісом. Наявність золотих артефактів на деяких муміях свідчить про те, що поховані там особи, ймовірно, належали до заможної верстви населення.

Найбільш неординарна знахідка була зроблена всередині однієї мумії: фрагмент папірусу з II книги "Іліади", що приписується Гомеру. Уривок містить частину "Каталогу кораблів", де перелічено грецькі війська, що відпливли до Трої. Знахідка такого тексту всередині мумії є надзвичайно рідкісною.

За словами доктора Хішама Ель-Лейті з Вищої ради старожитностей Єгипту, ця знахідка свідчить про те, що мешканці Оксиринха не лише перебували під впливом грецької культури, а й цікавилися її літературою. Це місце вже відоме тисячами папірусів, знайдених з XIX століття. Більшість текстів походила зі стародавніх сміттєвих куп, що робить цей контекст поховання особливо незвичайним.

Оксиринх вже давно є ключовим джерелом стародавніх текстів, зокрема офіційних записів та літературних творів. Однак розміщення літературного тексту всередині мумії вказує на навмисний акт, який, можливо, пов'язує літературу з віруваннями про загробне життя або особисту ідентичність. Дослідники вважають, що подальше вивчення папірусу може дати уявлення про грамотність, освіту та те, як цінувалися грецькі твори в римському Єгипті.

Знайдені артефакти зараз проходять консервацію та аналіз із використанням сучасних методів візуалізації. Міністр туризму та старожитностей Єгипту Шеріф Фатхі зазначив, що ця знахідка демонструє історичне багатство регіону Мінья.

Це відкриття показує, як єгипетські традиції продовжували існувати, водночас вбираючи грецькі та римські впливи. Поєднання кремації, муміфікації, золотих амулетів та класичної літератури відображає суспільство в перехідному періоді. Воно також демонструє, наскільки тісно пов’язані були стародавні культури, а ідеї та вірування поширювалися між регіонами та формували місцеві звичаї.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.