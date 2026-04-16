13-річний школяр знайшов троянську монету поблизу Берліну: як це сталося (фото)

Звичайна прогулянка по сільській місцевості в Берліні привела до несподіваної знахідки, яка пов’язує цей регіон із подіями, що відбулися понад дві тисячі років тому. У районі Шпандау 13-річний школяр натрапив на невелику бронзову монету, яка походить із стародавньої Трої.

Попри невеликі розміри, знахідка швидко привернула увагу фахівців. Монета діаметром близько 12 міліметрів і вагою приблизно сім грамів стала першою підтвердженою античною знахідкою, коли-небудь зафіксованою в Берліні, пише Фокус.

Експерти датують монету періодом між 281 і 261 роками до н. е., віднісши її до елліністичного періоду. Вона була викарбувана в Іліоні, іншому імені Трої, розташованому на території сучасної північно-західної Туреччини.

Дизайн монети відображає її грецьке походження. На одній стороні зображено голову Афіни в коринфському шоломі, а на іншій — Афіну, яка тримає спис і веретено.

Спочатку дослідники сумнівалися, чи монета була загублена нещодавно, чи належала до більш давнього історичного шару. Ретельне дослідження місця знахідки підтвердило її автентичність.

Археологи виявили чіткі ознаки тривалої людської діяльності, пов’язаної, зокрема, з похоронними звичаями. У цій місцевості були знайдені керамічні уламки та кремовані останки, що вказує на використання цієї ділянки як поховання у бронзовій та ранній залізній добах.

Подальші знахідки доповнили картину. Артефакти з періоду Римської імперії та слов’янська накладка на піхви ножа показали, що ця ділянка використовувалася упродовж багатьох історичних періодів.

Раніше в Берліні не знаходили грецьких артефактів, хоча римські предмети з’являлися час від часу. Це зробило монету важливим доповненням до археологічних даних регіону. Її наявність також порушила важливе питання: як предмет із Трої потрапив до Північної Європи?

Історики вказали на торгівельні мережі, що з'єднували Середземномор'я з Балтійським регіоном у давнину. Одним із ключових товарів, якими торгували цими шляхами, був бурштин, відомий грекам як "електрон".

У стародавніх оповідях також згадується Піфей, грецький мореплавець, який подорожував близько 330 р. до н. е. Вважається, що він дослідив частини Північної Європи, надавши ранні свідчення контактів між віддаленими регіонами. Хоча немає прямих доказів, що пов'язують цю монету з такими подорожами, його мандрівки підтверджують ідею, що зв'язки між цими регіонами вже існували.

З огляду на відносно низьку матеріальну цінність монети, експерти припустили, що вона, можливо, не слугувала валютою у звичайному розумінні. Натомість її розміщення в похованні вказує на символічне або ритуальне призначення. Можливо, її використовували як жертву або вона мала культурне значення для людей, які її там поклали.

Сьогодні монета виставлена в музеї PETRI в Берліні, де відвідувачі можуть побачити її в рамках виставки "Сучасні знахідки". Експозиція дає можливість детально розглянути артефакт і зрозуміти ширший історичний контекст, що стоїть за ним.

Ця знахідка демонструє важливість ретельної археологічної роботи та цінність навіть невеликих предметів. Монета є чітким доказом того, що віддалені культури були пов’язані між собою способами, які досі розкриваються.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, Wikipedia.