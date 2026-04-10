Не сенат, а храм: вчені виявили таємничу споруду на півночі Єгипту (фото)

Після багаторічних розкопок на півночі Єгипту археологи виявили раніше невідомий релігійний комплекс. Відкриття відбулося в Телль-ель-Фарамі, що входить до складу стародавнього міста Пелузіум, де дослідники виявили залишки храму, пов’язаного з місцевим божеством.

Розкопки, проведені під егідою Вищої ради з питань старожитностей, тривали шість років і дозволили виявити унікальний релігійний комплекс. Міністр туризму та строжитностей Єгипту Шаріф Фатхі назвав цю знахідку важливою наголосивши на значенні Північного Синаю як в історії, так і в археології, пише Фокус.

За словами Генерального секретаря Вищої ради з питань старожитностей Хішама Літі, ця знахідка підтвердила, що Пелузіум колись слугував ключовим місцем зустрічі різних культур. Він заявив: "Ця знахідка демонструє вплив міста на передачу ідей між цивілізаціями", зазначивши, що архітектура поєднує єгипетські, елліністичні та римські риси.

У центрі місця розкопок дослідники виявили великий круглий басейн шириною близько 35 метрів, з’єднаний із притокою стародавнього Пелузійського Нілу. Археологи припустили, що басейн містив воду, символічно пов’язану з родючим мулом Нілу.

У центрі місця розкопок дослідники виявили великий круглий басейн шириною близько 35 метрів Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Цей зв’язок може стосуватися божества Блозіуса, ім’я якого, ймовірно, походить від грецького слова, що означає "глина". Навколо басейну вчені виявили розвинену систему водних каналів, а також квадратну основу, на якій, ймовірно, стояла статуя бога. Докази свідчать, що це місце використовувалося безперервно з II століття до н. е. до VI століття н. е., зазнавши лише незначних структурних змін з плином часу.

Ранні роботи у 2019 році, очолювані доктором Хішамом Хусейном, виявили лише частину круглої споруди Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Ранні роботи у 2019 році, очолювані доктором Хішамом Хусейном, виявили лише частину круглої споруди. На той момент дослідники вважали, що це могла бути громадська будівля, можливо, сенат. Однак подальші розкопки та аналіз змінили цю думку.

Хусейн пояснив: "Поточні розкопки та порівняльні дослідження повністю змінили наше розуміння. Тепер ми знаємо, що це була священна водна споруда, яка використовувалася в релігійних ритуалах, а не політична структура". Експерти, зокрема фахівці з Сорбоннського університету, ознайомилися з результатами досліджень і підтримали цю інтерпретацію.

Ця знахідка надала цінну інформацію про те, як релігія, вода та символізм були пов’язані в стародавніх суспільствах. Вона також продемонструвала, як Пелузіум виступав сполучною ланкою між Єгиптом та середземноморським світом, де змішувалися та поширювалися різні культурні ідеї.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.