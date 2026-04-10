Не сенат, а храм: ученые обнаружили таинственное сооружение на севере Египта (фото)

После многолетних раскопок на севере Египта археологи обнаружили ранее неизвестный религиозный комплекс. Открытие произошло в Телль-эль-Фараме, входящем в состав древнего города Пелузиум, где исследователи обнаружили остатки храма, связанного с местным божеством.

Раскопки, проведенные под эгидой Высшего совета по вопросам древностей, продолжались шесть лет и позволили обнаружить уникальный религиозный комплекс. Министр туризма и строжитностей Египта Шариф Фатхи назвал эту находку важной отметив значение Северного Синая как в истории, так и в археологии, пишет Фокус.

По словам Генерального секретаря Высшего совета по вопросам древностей Хишама Лити, эта находка подтвердила, что Пелузиум когда-то служил ключевым местом встречи различных культур. Он заявил: "Эта находка демонстрирует влияние города на передачу идей между цивилизациями", отметив, что архитектура сочетает египетские, эллинистические и римские черты.

В центре места раскопок исследователи обнаружили большой круглый бассейн шириной около 35 метров, соединенный с притоком древнего Пелузийского Нила. Археологи предположили, что бассейн содержал воду, символически связанную с плодородным илом Нила.

Эта связь может касаться божества Блозиуса, имя которого, вероятно, происходит от греческого слова, означающего "глина". Вокруг бассейна ученые обнаружили развитую систему водных каналов, а также квадратное основание, на котором, вероятно, стояла статуя бога. Доказательства свидетельствуют, что это место использовалось непрерывно со II века до н. э. до VI века н. э., претерпев лишь незначительные структурные изменения с течением времени.

Ранние работы в 2019 году, возглавляемые доктором Хишамом Хусейном, обнаружили лишь часть круглого сооружения. На тот момент исследователи считали, что это могло быть общественное здание, возможно, сенат. Однако дальнейшие раскопки и анализ изменили это мнение.

Хусейн объяснил: "Текущие раскопки и сравнительные исследования полностью изменили наше понимание. Теперь мы знаем, что это было священное водное сооружение, которое использовалось в религиозных ритуалах, а не политическая структура". Эксперты, в частности специалисты из Сорбоннского университета, ознакомились с результатами исследований и поддержали эту интерпретацию.

Эта находка предоставила ценную информацию о том, как религия, вода и символизм были связаны в древних обществах. Она также продемонстрировала, как Пелузиум выступал связующим звеном между Египтом и средиземноморским миром, где смешивались и распространялись различные культурные идеи.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.