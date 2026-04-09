Никто не знает, кто это построил: какие секреты скрывает равнина кувшинов в Лаосе (фото)

На отдаленном плато в Лаосе тысячи массивных каменных кувшинов разбросаны по всей местности, что вызывает вопросы о народе, который их создал. Эта местность, известная как "Равнина кувшинов" и занесенная в список ЮНЕСКО, снова привлекла внимание исследователей.

С 2016 года международная команда под руководством Луизы Шеван, Дугалда О'Рейли и Тонглита Луанкота проводит детальные исследования этого места, пишет Фокус.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Их работа, поддерживаемая Мельбурнским университетом и Австралийским советом по исследованиям, сочетает раскопки с современными научными методами. Такой подход помог составить более четкое представление о древней культуре, некогда существовавшей в этом регионе.

Недавние раскопки обнаружили широкий спектр артефактов, в частности керамические сосуды, железные орудия, стеклянные бусины и колокола из медного сплава Фото: Plain of Jars Archaeological Research Project

На Равнине кувшинов находятся тысячи вытесанных каменных сосудов, некоторые из которых достигают трех метров в высоту и весят несколько тонн. Эти кувшины были вытесаны из цельной скалы и привезены из карьеров, расположенных на расстоянии до 10 километров. Исследователи считают, что они были частью погребального ландшафта, хотя ключевые вопросы относительно их точного назначения и возраста остаются открытыми уже десятилетиями.

Відео дня

Недавние раскопки обнаружили широкий спектр артефактов, в частности керамические сосуды, железные орудия, стеклянные бусины и колокола из медного сплава. Эти находки свидетельствуют о сложных погребальных обрядах и организованном обществе.

Некоторые из этих керамических контейнеров достигали 60 сантиметров в высоту и имели детальные декоративные узоры Фото: Plain of Jars Archaeological Research Project

Человеческие останки, найденные вблизи кувшинов, подтверждают гипотезу о вторичном захоронении, когда тела сначала хоронили в другом месте, а затем перезахоранивали вблизи кувшинов, часто внутри керамических контейнеров.

Некоторые из этих керамических контейнеров достигали 60 сантиметров в высоту и имели детальные декоративные узоры. Однако их хрупкая структура, вызванная обжигом при низкой температуре, затрудняла сохранение.

Чтобы решить эту проблему, исследователи сотрудничали с местными специалистами из Провинциального музея Сьенгуан. Используя специальные клеи и японскую бумагу тенгудзо, они отреставрировали несколько сосудов и подготовили их к исследованию и экспонированию.

Предметы, изъятые с места раскопок, отправили в консервационные учреждения в Австралии, где эксперты сосредоточились на предотвращении коррозии, в частности состоянии, известном как "болезнь бронзы" Фото: Robert Cripps Institute for Cultural Conservation

Металлические артефакты также были тщательно исследованы. Предметы, изъятые с места раскопок, отправили в консервационные учреждения в Австралии, где эксперты сосредоточились на предотвращении коррозии, в частности состоянии, известном как "болезнь бронзы".

Один железный предмет привлек особое внимание, поскольку содержал остатки деревянного черенка. Чтобы лучше понять его функцию, ученые применили современные методы сканирования, в частности КТ и микро-КТ. Эти сканирования обнаружили минерализованные остатки древесины внутри предмета, предоставив редкие свидетельства того, как такие орудия изготавливали и использовали в древности.

После консервации многие артефакты вернули в Лаос и выставили в Провинциальном музее Сьенгуан. Музей также ввел системы контроля температуры и влажности, что обеспечит долгосрочное сохранение коллекции.

Опрос Какие научные темы вам интересно читать? Опрос открыт до Космос Искусственный интеллект Робототехника Археология Природа Здоровье Зеленая энергетика История Точные науки Голосувати

Несмотря на эти достижения, главные вопросы относительно Равнины кувшинов до сих пор не получили полного ответа. Сейчас исследователи используют такие методы, как люминесцентное датирование, чтобы оценить, когда были созданы кувшины, а также изотопный анализ, чтобы изучить жизнь людей, похороненных там.

Важно

Каждое новое открытие добавляет деталей к древней загадке, показывая, как жили древние сообщества, хоронили своих умерших и взаимодействовали со своим окружением. Пока исследования продолжаются, это место напоминает о том, сколько из прошлого еще ждет своего понимания.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, University of Melbourne.