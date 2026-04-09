Написана более 2000 лет назад: ученые нашли утраченный труд античного философа (фото)

Фрагмент древней рукописи, хранящийся во Французском институте восточной археологии, оказался частью утраченного философского произведения. Этот текст, написанный более двух тысяч лет назад, пополняет наследие Эмпедокла — мыслителя Древней Греции, чьи идеи сформировали раннюю философию.

Эти стихи были идентифицированы Натаном Карлигом из Университета Льежа на папирусе, известном как P.Fouad inv. 218, пишет Фокус.

Фрагмент был подтвержден как часть "Физики" — большого поэтического произведения, приписываемого Эмпедоклу и датируемого V веком до н. э. На протяжении веков знания о его идеях поступало только через более поздних авторов, таких как Платон, Аристотель и Плутарх, которые цитировали или интерпретировали его произведения. Этот папирус изменил ситуацию, сохранив собственные слова философа.

Эмпедокл — древнегреческий мыслитель, живший примерно в V веке до н. э. (около 494-434 гг. до н. э.) в городе Акрагас (современный Агридженто, Италия) Фото: Wikimedia Commons

"Этот фрагмент дает нам доступ к Эмпедоклу без фильтра более поздних авторов, чьи интерпретации могли быть частичными или предвзятыми", — сказал Карлиг. Сейчас это единственный известный экземпляр "Физики", хотя связанные фрагменты из того же свитка хранятся в коллекциях Страсбурга.

Восстановленные строки сосредотачиваются на ключевых идеях в учении Эмпедокла, в частности на теориях об излучении частиц и о том, как люди воспринимают мир через свои органы чувств. Особое внимание уделено зрению, что наводит на мысль, будто объекты испускают мелкое вещество, которое взаимодействует с глазом.

Исследователи также отметили связи между этими стихами и более поздними текстами. Некоторые отрывки, кажется, совпадают с идеями, содержащимися в произведениях Плутарха, тогда как другие связаны с диалогом Платона и трудами Теофраста.

Фрагменты из того же свитка хранятся в коллекциях Страсбурга

Влияние Эмпедокла выходило за пределы философии. Похожие идеи появлялись в комедиях Аристофана, а позже — в произведениях Лукреция. Ученые считают, что это подтверждает мысль о том, что Эмпедокл внес вклад в раннее атомистическое мышление, которое позже появилось в теориях Демокрита.

Стихи, вместе с переводом и комментариями, были опубликованы в издании "L'Empédocle du Caire", под редакцией Натана Карлига, Алена Мартина и Оливье Примавези. Специалисты рассматривают это как часть более широкого возрождения в изучении античных текстов, где скрытые материалы в архивах продолжают выходить на свет.

Кто такой Эмпедокл

Эмпедокл — древнегреческий мыслитель, живший примерно в V веке до н. э. (около 494-434 гг. до н. э.) в городе Акрагас (современный Агридженто, Италия). Он был не только философом, но и поэтом, врачом и политическим деятелем. Эмпедокл известен как один из первых, кто предложил идею о четырех "корнях" (элементах) мира — земле, воде, воздухе и огне, которые соединяются и разделяются под действием двух сил: Любви и Вражды.

Учение Эмпедокла стало важным шагом в развитии натурфилософии, ведь он пытался объяснить строение мира без обращения к мифам, опираясь на наблюдения и логику. Его труды, написанные в форме поэм, оказали большое влияние на последующие поколения мыслителей, в частности на Аристотеля.

Наиболее известной является легенда о смерти Эмпедокла. По преданию, он якобы бросился в кратер вулкана Этна, чтобы люди поверили, что он стал богом и исчез бесследно. Однако, по другой версии, вулкан выбросил одну из его сандалий, и таким образом раскрыл правду. Хотя эта история, вероятно, является лишь мифом, она демонстрирует, насколько загадочной и харизматичной фигурой считали Эмпедокла еще в античности.

Нововыявленный фрагмент труда Эмпедокла предоставляет прямой доступ к ключевой фигуре ранней философии, уменьшая зависимость от интерпретаций других авторов. Папирус также помогает прояснить, как идеи развивались у разных поколений мыслителей.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, Wikipedia.