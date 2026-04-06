Стены Помпей раскрыли еще один секрет: находки подтверждают существование таинственного оружия (фото)

Помпеи издавна известны извержением Везувия, но новые исследования свидетельствуют, что стены города также зафиксировали реалии военных действий. Во время осады 89 года до н. э. нападающие, вероятно, использовали оружие, которое по своим характеристикам значительно превосходило типичную римскую артиллерию.

Команда под руководством Адрианы Росси изучила скопление следов от ударов вдоль северных стен Помпеев. Эти следы, сохранившиеся после извержения Везувия в 79 году н. э., не соответствовали повреждениям, которые оставляли стандартные осадные машины, такие как баллисты, пишет Фокус.

В отличие от обычных круглых вмятин, вызванных каменными снарядами, эти следы были небольшими, угловыми и сгруппированными в плотные формации. Их расположение указывало на повторные удары, которые выстреливались в быстрой последовательности, следуя контролируемым и слегка изогнутым траекториям.

Фото: Rossi, A., et al.

Исследователи пришли к выводу, что традиционная римская артиллерия не могла оставить таких повреждений. Расстояние между следами и их расположение указывали на оружие, способное к быстрому или непрерывному огню. Эти доказательства подтверждают гипотезу, что нападавшие использовали полибол — усовершенствованную машину, описанную в античных текстах, но никогда четко не подтвержденную физическими остатками.

Полибол, который приписывают Дионисию Александрийскому, работал с помощью механической системы шестерен, цепей и механизма подачи, позволявшего ему непрерывно выстреливать болты. Филон Византийский описывал его как многозарядную катапульту, способную запускать несколько снарядов без ручной перезарядки.

Фото: Rossi, A., et al.

До сих пор об этом устройстве было известно преимущественно из письменных источников. Недавно исследованные повреждения стены точно соответствуют этим описаниям, особенно плотное скопление и траектория попаданий.

Чтобы детально изучить следы, исследователи применили современные цифровые методы. Лазерное сканирование с высоким разрешением и 3D-моделирование позволили им реконструировать повреждения с высокой точностью. Эти модели показали, что удары, вероятно, были вызваны стрелами с металлическими наконечниками, а не каменными снарядами.

Одинаковый размер и схема расположения повреждений указывают на систему управляемого огня, а не на одиночные выстрелы. Дополнительные симуляции подтвердили, что для создания таких следов был бы необходим высокоэнергетический механизм быстрого огня.

Фото: Rossi, A., et al.

Эти находки также проливают свет на саму осаду. В 89 году до н. э. римский полководец Луций Корнелий Сулла возглавил наступление на Помпеев во время Союзнической войны. Концентрация следов от ударов вблизи ключевых ворот указывает на целенаправленную атаку на уязвимые участки стены. Исследователи считают, что оружие, способное вести серийный огонь, могло использоваться для подавления обороны, особенно лучников, путем непрерывного обстрела определенного участка.

Это открытие также поднимает вопрос о распространении военных технологий. Полибол происходит из греческого мира, а такие регионы, как Родос, были известны своей передовой инженерией. Возможно, римские войска позаимствовали или адаптировали такие конструкции во время своих походов в восточном Средиземноморье. Если это так, то это свидетельствует о том, что римское военное дело включало больше механических инноваций, чем ранее считалось.

Фото: Rossi, A., et al.

Это исследование важно не только для идентификации конкретного оружия, но и для демонстрации нового способа изучения древних конфликтов. Вместо того, чтобы полагаться только на тексты или редкие артефакты, исследователи использовали физические доказательства в сочетании с цифровым анализом, чтобы реконструировать, как использовалось оружие. Стены Помпеев фактически послужили записью боев, сохранив детали, которых не могли предоставить только письменные источники.

Это исследование меняет представление об античном военном деле. Оно показывает, что передовые механические системы, возможно, играли роль раньше, чем ожидалось, и демонстрирует, как современные технологии могут раскрыть детали, скрытые на протяжении веков.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Heritage.