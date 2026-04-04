Редкая коллекция: в Швеции археологи откопали сотни артефактов времен эпохи викингов (фото)

В центральной Швеции археологи обнаружили редкую коллекцию конного снаряжения эпохи викингов, которая дала новое представление о том, насколько важную роль играли лошади в обществах прошлого. Находки происходят из захоронения в Силти, вблизи Кёпинга.

На этом участке, который когда-то был фермой эпохи викингов с собственным кладбищем, было найдено более 500 железных предметов, связанных с конным снаряжением. Среди них были украшенные крепления, шпоры, уздечки и части сбруи, пишет Фокус.

Многие предметы были хорошо сохранились, несмотря на то, что пролежали в земле более 1000 лет. Археологи отметили, что лошадей часто кремировали вместе с их владельцами, иногда они все еще имели на себе части сбруи. Это указывает на сильную символическую роль, при которой лошадей, возможно, считали спутниками или проводниками после смерти. Количество и последовательность этих находок свидетельствуют о том, что лошади занимали центральное место в этом сообществе.

Многие предметы были хорошо сохранены, несмотря на то, что пролежали в земле более 1000 лет Фото: Arkeologerna, SHM

Находки в Силте выделяются своей редкостью на территории Швеции. Детальный дизайн и устойчивый стиль снаряжения указывают на своеобразный местный "костюм для лошади", концепцию, которая редко встречается на других памятниках эпохи викингов. По словам археолога Фредрика Ларссона, "эти предметы рассказывают историю о тесной связи между людьми и лошадьми, а также о ценности, которую придавали конному снаряжению".

Детальный дизайн и устойчивый стиль снаряжения указывают на своеобразный местный "костюм для лошади" Фото: Arkeologerna, SHM

Внимание привлекло также мастерское исполнение. Археолог и руководитель проекта Антон Зайлер объяснил, что эти предметы помогли определить местную типологию и дали более четкое представление о региональных навыках металлообработки. Мелкие детали в кузнечных изделиях свидетельствовали о высоком уровне мастерства кузнецов в этом регионе.

Эти находки также помогли объяснить погребальные обычаи. Включение лошадей и их снаряжения в могилы не было случайным — это отражало верования относительно статуса, идентичности и, возможно, загробной жизни. В некоторых случаях наличие конского снаряжения могло свидетельствовать о богатстве или социальном статусе в общине.

Сейчас коллекция выставлена в Шведском историческом музее в рамках выставки "Современная археология — любимые лошади", которая продлится со 2 апреля 2026 года до 4 апреля 2027 года. Это позволяет посетителям увидеть эти редкие предметы вблизи и понять их культурное значение.

Эти находки добавляют четких доказательств того, как люди в эпоху викингов относились к животным, особенно к лошадям. Они показывают, что лошади использовались не только для путешествий или работы, но и имели глубокое культурное и символическое значение. Это помогает составить более полное представление о повседневной жизни и верованиях в ранних скандинавских обществах.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, Arkeologerna.