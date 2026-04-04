Рідкісна колекція: у Швеції археологи відкопали сотні артефактів часів епохи вікінгів (фото)

У центральній Швеції археологи виявили рідкісну колекцію кінного спорядження епохи вікінгів, яка дала нове уявлення про те, наскільки важливу роль відігравали коні в суспільствах минулого. Знахідки походять із поховання в Силті, поблизу Кьопінга.

На цій ділянці, яка колись була фермою епохи вікінгів із власним кладовищем, було знайдено понад 500 залізних предметів, пов’язаних із кінним спорядженням. Серед них були прикрашені кріплення, шпори, вуздечки та частини збруї, пише Фокус.

Багато предметів були добре збережені, попри те, що пролежали в землі понад 1000 років. Археологи відзначили, що коней часто кремували разом із їхніми власниками, іноді вони все ще мали на собі частини збруї. Це вказує на сильну символічну роль, за якої коней, можливо, вважали супутниками або провідниками після смерті. Кількість і послідовність цих знахідок свідчать про те, що коні займали центральне місце в цій спільноті.

Багато предметів були добре збережені, попри те, що пролежали в землі понад 1000 років Фото: Arkeologerna, SHM

Знахідки в Силті виділяються своєю рідкісністю на території Швеції. Детальний дизайн та сталий стиль спорядження вказують на своєрідний місцевий "костюм для коня", концепцію, яка рідко зустрічається на інших пам’ятках епохи вікінгів. За словами археолога Фредріка Ларссона, "ці предмети розповідають історію про тісний зв’язок між людьми та кіньми, а також про цінність, яку надавали кінному спорядженню".

Детальний дизайн та сталий стиль спорядження вказують на своєрідний місцевий "костюм для коня" Фото: Arkeologerna, SHM

Увагу привернуло також майстерне виконання. Археолог та керівник проєкту Антон Зайлер пояснив, що ці предмети допомогли визначити місцеву типологію та дали чіткіше уявлення про регіональні навички металообробки. Дрібні деталі в ковальських виробах свідчили про високий рівень майстерності ковалів у цьому регіоні.

Ці знахідки також допомогли пояснити похоронні звичаї. Включення коней та їхнього спорядження до могил не було випадковим — це відображало вірування щодо статусу, ідентичності та, можливо, загробного життя. У деяких випадках наявність кінського спорядження могла свідчити про багатство або соціальний статус у громаді.

Зараз колекція виставлена у Шведському історичному музеї в рамках виставки "Сучасна археологія — улюблені коні", яка триватиме з 2 квітня 2026 року до 4 квітня 2027 року. Це дозволяє відвідувачам побачити ці рідкісні предмети зблизька та зрозуміти їхнє культурне значення.

Ці знахідки додають чітких доказів того, як люди в епоху вікінгів ставилися до тварин, особливо до коней. Вони показують, що коні використовувалися не тільки для подорожей або роботи, але й мали глибоке культурне та символічне значення. Це допомагає скласти більш повне уявлення про повсякденне життя та вірування в ранніх скандинавських суспільствах.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, Arkeologerna.