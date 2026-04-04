Пошуковець знайшов 1000-річний рунічний перстень: кому належав артефакт (фото)

У Лінкольнширі, Англія, пошуковець за допомогою металошукача виявив срібний перстень з позолотою, прикрашений рунами. Вчені вважають що цій знахідці щонайменше 1000 років.

Перстень знайшов Рафал Весоловський, який згодом передав артефакт до Схеми переміщення старожитностей (PAP), пише Фокус.

Зареєстрований під номером LIN-E70856, артефакт має діаметр трохи більше 23 мм і важить 4,51 грама. Предмет виготовлений зі срібла з позолотою і має 16 рунічних символів, вигравіруваних уздовж зовнішнього обідка.

Напис, написаний зліва направо, читається як: +udnAnH(:)Ri*aHiSDe. Примітно, що позолота не покривала руни, що свідчило про те, що напис було додано після виготовлення перстня. Також були помітні сліди нієлло — темної інкрустації, що використовувалася для виділення гравіювань.

Вчені з Ноттінгемського університету, зокрема Мартін Фінделл та Джасмін Хіггс, дослідили напис. Їхній аналіз показав, що він може містити ім’я особи, ймовірно "Уднан", а також посилання на слово "кільце", відоме в давніх мовах як "hring". Однак вчені наголосили, що значення залишається невизначеним.

Руни використовувалися германськими народами по всій Північній Європі до поширення латинського алфавіту. Ці символи часто мали значення, що виходили за межі простого письма, включаючи ритуальне або символічне використання. Кільце з Лінкольншира належить до невеликої групи ранньосередньовічних предметів з рунічними написами.

Подібні артефакти, знайдені в Кінгмурі та Вітлі-Гіллі, зараз зберігаються в Британському музеї. У багатьох випадках написи на таких предметах було важко інтерпретувати, що змусило дослідників припустити, що вони могли виконувати захисну або символічну роль.

Було запропоновано кілька пояснень значення напису. Він міг позначати право власності, вказуючи, що "Уднан є власником персня". Інша можливість полягає в тому, що текст мав символічне або релігійне значення, пов’язане зі статусом чи віруваннями.

Детальне виготовлення перстня, зокрема точне гравіювання та ретельно виточені руни, свідчать про те, що артефакт належав особі з відносно високим статусом. Археологиня Ліза Брандл описала знахідку як одну з найвизначніших, вказавши на рідкісність перстня.

Інші знахідки в тому ж місці, зокрема пізньоанглосаксонська пряжка, вказують на наявність раніше невідомого поселення. Це свідчить про існування спільноти, до якої, можливо, входили особи, що володіли навичками письма, що було рідкісним явищем у ранньосередньовічній Англії.

Кільце дало уявлення про період, який часто називають "темними століттями", коли письмові джерела були рідкісними. Такі знахідки допомагають заповнити прогалини у знаннях про повсякденне життя, вірування та соціальну структуру.

Пізніше артефакт, можливо, виставлять у місцевому музеї, де його можна буде детальніше дослідити та представити громадськості. Навіть такий невеликий предмет, як цей перстень, може надати цінні свідчення про ідентичність, вірування та спілкування в ранньосередньовічній Британії. Це показує, що історія зберігається не лише в текстах, а й у особистих речах, які пережили століття.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, BBC, PAP.