Поисковик нашел 1000-летний рунический перстень: кому принадлежал артефакт (фото)

В Линкольншире, Англия, поисковик с помощью металлоискателя обнаружил серебряный перстень с позолотой, украшенный рунами. Ученые считают что этой находке по меньшей мере 1000 лет.

Перстень нашел Рафал Весоловский, который впоследствии передал артефакт в Схему перемещения древностей (PAP), пишет Фокус.

Зарегистрированный под номером LIN-E70856, артефакт имеет диаметр чуть более 23 мм и весит 4,51 грамма. Предмет изготовлен из серебра с позолотой и имеет 16 рунических символов, выгравированных вдоль внешнего ободка.

Надпись, написанная слева направо, читается как: +udnAnH(:)Ri*aHiSDe. Примечательно, что позолота не покрывала руны, что свидетельствовало о том, что надпись была добавлена после изготовления перстня. Также были заметны следы ниелло — темной инкрустации, использовавшейся для выделения гравировок.

Ученые из Ноттингемского университета, в частности Мартин Финделл и Джасмин Хиггс, исследовали надпись. Их анализ показал, что она может содержать имя человека, вероятно "Уднан", а также ссылки на слово "кольцо", известное в древних языках как "hring". Однако ученые подчеркнули, что значение остается неопределенным.

Руны использовались германскими народами по всей Северной Европе до распространения латинского алфавита. Эти символы часто имели значения, выходившие за пределы простого письма, включая ритуальное или символическое использование. Кольцо из Линкольншира принадлежит к небольшой группе раннесредневековых предметов с руническими надписями.

Подобные артефакты, найденные в Кингмуре и Уитли-Гилле, сейчас хранятся в Британском музее. Во многих случаях надписи на таких предметах было трудно интерпретировать, что заставило исследователей предположить, что они могли выполнять защитную или символическую роль.

Было предложено несколько объяснений значения надписи. Она могла обозначать право собственности, указывая, что "Уднан является владельцем перстня". Другая возможность заключается в том, что текст имел символическое или религиозное значение, связанное со статусом или верованиями.

Детальное изготовление перстня, в частности точная гравировка и тщательно выточенные руны, свидетельствуют о том, что артефакт принадлежал лицу с относительно высоким статусом. Археолог Лиза Брандл описала находку как одну из самых выдающихся, указав на редкость перстня.

Другие находки в том же месте, в частности позднеанглосаксонская пряжка, указывают на наличие ранее неизвестного поселения. Это свидетельствует о существовании сообщества, в которое, возможно, входили лица, владевшие навыками письма, что было редким явлением в раннесредневековой Англии.

Кольцо дало представление о периоде, который часто называют "темными веками", когда письменные источники были редкими. Такие находки помогают заполнить пробелы в знаниях о повседневной жизни, верованиях и социальной структуре.

Позже артефакт, возможно, выставят в местном музее, где его можно будет подробнее исследовать и представить общественности. Даже такой небольшой предмет, как этот перстень, может предоставить ценные свидетельства об идентичности, верованиях и общении в раннесредневековой Британии. Это показывает, что история хранится не только в текстах, но и в личных вещах, которые пережили века.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, BBC, PAP.