Артефакт, которого не должно было быть: находка британского поисковика озадачила археологов (фото)

В Норфолке, Англия, обнаружили редкий золотой кулон-монету IX века, который открывает новые перспективы для изучения раннесредневековой Европы. Этот предмет привлек внимание тем, что сочетал в себе черты, которые редко встречаются вместе.

Кулон нашел поисковик с помощью металлоискателя вблизи деревни Дантон на севере графства. Эксперта по нумизматике Саймон Купленд отметил, что ранее ничего подобного с того времени до сих пор не находили, пишет Фокус.

На одной стороне монеты изображена бородатая фигура в профиль, которую по латинской надписи идентифицировали как Иоанна Крестителя. На обороте частично сохранился текст, который интерпретировали как "Креститель и Евангелист".

Фото: Andrew Williams/Norfolk County Council

Эта деталь сделала монету чрезвычайно редкой, поскольку на монетах Западной Европы в каролингский период обычно изображали правителей, а не религиозных деятелей. Зато такие изображения были более распространенными в Византийской империи.

Что сделало эту находку еще более впечатляющей, так это то, как она противоречит устоявшимся историческим закономерностям. Саймон Купленд отметил, что ни одна другая известная монета эпохи Каролингов не изображала Иоанна Крестителя. Стиль шрифта указывает на то, что монета датируется концом IX века, вероятно 860-ми или 870-ми годами, однако изображение не соответствует типичным образцам того времени.

Известняковый рельеф Иоанна Крестителя из Закинфа Фото: Public Domain

Исторический контекст добавлял еще один уровень сложности. Около 870 года Восточная Англия попала под контроль викингов. Эти скандинавские группы еще не были полностью христианами, что поднимает ключевой вопрос: почему на предмете из этого периода изображена важная христианская фигура? Этот контраст указывает на то, что между викингскими и христианскими сообществами, возможно, существовало больше взаимодействия, чем считалось ранее.

Сейчас кулон проходит экспертизу в соответствии с британским законодательством о сокровищах. Коронер решит, соответствует ли он критериям сокровища, и если да, его может приобрести Музей замка Норвич, который уже проявил к нему значительный интерес. Несмотря на неполноту, этот предмет является чрезвычайно важным для понимания культурных и религиозных процессов того времени.

Находка ставит под сомнение древние представления о раннесредневековой Европе. Монета свидетельствует о том, что художественные идеи и религиозные символы, возможно, распространялись между культурами более свободно, чем считали историки.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, BBC.