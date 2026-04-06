Артефакт, якого не мало б бути: знахідка британського пошуковця спантеличила археологів (фото)

У Норфолку, Англія, виявили рідкісний золотий кулон-монету IX століття, який відкриває нові перспективи для вивчення ранньосередньовічної Європи. Цей предмет привернув увагу тим, що поєднував у собі риси, які рідко зустрічаються разом.

Кулон знайшов пошуковець за допомогою металошукача поблизу села Дантон на півночі графства. Експерта з нумізматики Саймон Купленд зазначив, що раніше нічого подібного з того часу досі не знаходили, пише Фокус.

На одній стороні монети зображено бородату постать у профіль, яку за латинським написом ідентифікували як Івана Хрестителя. На звороті частково зберігся текст, який інтерпретували як "Хреститель і Євангеліст".

Фото: Andrew Williams/Norfolk County Council

Ця деталь зробила монету надзвичайно рідкісною, оскільки на монетах Західної Європи в каролінгський період зазвичай зображували правителів, а не релігійних діячів. Натомість такі зображення були більш поширеними у Візантійській імперії.

Що зробило цю знахідку ще більш вражаючою, так це те, як вона суперечить усталеним історичним закономірностям. Саймон Купленд зазначив, що жодна інша відома монета епохи Каролінгів не зображувала Івана Хрестителя. Стиль шрифту вказує на те, що монета датується кінцем IX століття, ймовірно 860-ми або 870-ми роками, проте зображення не відповідає типовим зразкам того часу.

Вапняковий рельєф Івана Хрестителя із Закінфа Фото: Public Domain

Історичний контекст додавав ще один рівень складності. Близько 870 року Східна Англія потрапила під контроль вікінгів. Ці скандинавські групи ще не були повністю християнами, що порушує ключове питання: чому на предметі з цього періоду зображено важливу християнську постать? Цей контраст вказує на те, що між вікінгськими та християнськими спільнотами, можливо, існувало більше взаємодії, ніж вважалося раніше.

Наразі кулон проходить експертизу відповідно до британського законодавства про скарби. Коронер вирішить, чи відповідає він критеріям скарбу, і якщо так, його може придбати Музей замку Норвіч, який вже виявив до нього значний інтерес. Попри неповноту, цей предмет є надзвичайно важливим для розуміння культурних та релігійних процесів того часу.

Знахідка ставить під сумнів давні уявлення про ранньосередньовічну Європу. Монета свідчить про те, що художні ідеї та релігійні символи, можливо, поширювалися між культурами більш вільно, ніж вважали історики.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, BBC.