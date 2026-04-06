Заснований у 168 році до н. е.: археологи знайшли римський військовий табір у Болгарії (фото)

На південному заході Болгарії археологи виявили римський військовий табір часів битви при Підні, одного з вирішальних конфліктів античного світу. Ця знахідка дає уявлення про те, як діяли римські війська, щоб закріпити контроль після великої перемоги, яка змінила розклад сил у регіоні.

Табір виявили поблизу села Поленіца під час рятувальних розкопок уздовж автомагістралі "Струма", пише Фокус.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Команда під керівництвом доктора Сірми Александрової з Національного археологічного інституту при Болгарській академії наук виявила низку артефактів, серед яких монети, наконечники стріл та залізні кілки для наметів. Попередні роботи на цьому ж місці виявили черепицю, залишки стін з річкової каменю та глини, а також сліди використання смолоскипів, що вказує на організоване, але короткочасне заселення.

Відео дня

Александрова пов'язала це місце з римським табором, заснованим у 168 р. до н. е., незабаром після перемоги римлян над македонським царем Персеєм у битві при Підні. Табір, ймовірно, слугував контрольним пунктом поблизу Гераклеї Сінтичної, важливого поселення в долині Середньої Струми.

Фото: Archaeology Bulgarika

Монети, знайдені на місці, зокрема екземпляри з Амфіполіса, датовані 187–168 рр. до н. е., підтверджують цю хронологію. Під час досліджень вчені виявили фрагменти кераміки того ж періоду. Відсутність пошкоджень від вогню або слідів бою свідчить про те, що табір був покинутий без конфлікту після короткого перебування.

Історичні записи описують, як від 2 000 до 3 000 бійців з Гераклеї Сінтіки підтримували Персея перед його поразкою від римського полководця Луція Емілія Павла. Після битви Павло, як повідомляється, відправив Публія Корнелія Сципіона Насіку, щоб убезпечити регіон і запобігти подальшому опору.

Опитування Чи була Римська імперія найвеличнішою цивілізацією в історії? Опитування відкрите до Так, її вплив відчувається й сьогодні Ні, інші цивілізації були не менш великими Важко відповісти — кожна епоха має своїх гігантів Цивілізація, знищена варварами, не може бути великою Голосувати

Знахідки поблизу Поленіци підтверджують ці записи, вказуючи на швидку реакцію римлян, спрямовану на стабілізацію ситуації в регіоні. Розкопки в Гераклеї Сінтиці, очолювані професором Людмилом Вагалінським та доктором Александровою, вже виявили шари руйнувань, що датуються тим самим періодом, додаючи додаткового контексту до цих подій.

Важливо

Це дослідження допомагає з’ясувати, як Рим зміцнив свій контроль після перемоги та як це вплинуло на місцеві поселення. З’ясування того, чи Гераклея Сінтіка була зруйнована, чи змушена підкоритися, може дати чіткіше уявлення про римську стратегію на Балканах та ширші наслідки битви при Підні.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, Archaeology Bulgarika.