Основан в 168 году до н. э.: археологи нашли римский военный лагерь в Болгарии (фото)
На юго-западе Болгарии археологи обнаружили римский военный лагерь времен битвы при Пидне, одного из решающих конфликтов античного мира. Эта находка дает представление о том, как действовали римские войска, чтобы закрепить контроль после великой победы, которая изменила расклад сил в регионе.
Лагерь обнаружили вблизи села Поленица во время спасательных раскопок вдоль автомагистрали "Токма", пишет Фокус.
Команда под руководством доктора Сирмы Александровой из Национального археологического института при Болгарской академии наук обнаружила ряд артефактов, среди которых монеты, наконечники стрел и железные колья для палаток. Предыдущие работы на этом же месте обнаружили черепицу, остатки стен из речного камня и глины, а также следы использования факелов, что указывает на организованное, но кратковременное заселение.
Александрова связала это место с римским лагерем, основанным в 168 г. до н. э., вскоре после победы римлян над македонским царем Персеем в битве при Пидне. Лагерь, вероятно, служил контрольным пунктом вблизи Гераклеи Синтической, важного поселения в долине Средней Струмы.
Монеты, найденные на месте, в частности экземпляры из Амфиполиса, датированные 187-168 гг. до н. э., подтверждают эту хронологию. Во время исследований ученые обнаружили фрагменты керамики того же периода. Отсутствие повреждений от огня или следов боя свидетельствует о том, что лагерь был покинут без конфликта после короткого пребывания.
Исторические записи описывают, как от 2 000 до 3 000 бойцов из Гераклеи Синтики поддерживали Персея перед его поражением от римского полководца Луция Эмилия Павла. После битвы Павел, как сообщается, отправил Публия Корнелия Сципиона Насику, чтобы обезопасить регион и предотвратить дальнейшее сопротивление.
Находки вблизи Поленицы подтверждают эти записи, указывая на быструю реакцию римлян, направленную на стабилизацию ситуации в регионе. Раскопки в Гераклеи Синтике, возглавляемые профессором Людмилом Вагалинским и доктором Александровой, уже обнаружили слои разрушений, датируемые тем же периодом, добавляя дополнительный контекст к этим событиям.
Это исследование помогает выяснить, как Рим укрепил свой контроль после победы и как это повлияло на местные поселения. Выяснение того, была ли Гераклея Синтика разрушена или вынуждена подчиниться, может дать более четкое представление о римской стратегии на Балканах и более широкие последствия битвы при Пидне.
При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, Archaeology Bulgarika.