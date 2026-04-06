Стіни Помпей розкрили ще один секрет: знахідки підтверджують існування таємничої зброї (фото)

Помпеї здавна відомі виверженням Везувію, але нові дослідження свідчать, що стіни міста також зафіксували реалії військових дій. Під час облоги 89 року до н. е. нападники, ймовірно, використовували зброю, яка за своїми характеристиками значно перевершувала типову римську артилерію.

Команда під керівництвом Адріани Россі вивчила скупчення слідів від ударів уздовж північних стін Помпеїв. Ці сліди, що збереглися після виверження Везувію в 79 році н. е., не відповідали пошкодженням, які залишали стандартні облогові машини, такі як балісти, пише Фокус.

На відміну від звичайних круглих вм'ятин, спричинених кам'яними снарядами, ці сліди були невеликими, кутовими та згрупованими у щільні формації. Їхнє розташування вказувало на повторні удари, що вистрілювалися в швидкій послідовності, слідуючи контрольованим і злегка вигнутим траєкторіям.

Фото: Rossi, A., et al.

Дослідники дійшли висновку, що традиційна римська артилерія не могла залишити таких пошкоджень. Відстань між слідами та їхнє розташування вказували на зброю, здатну до швидкого або безперервного вогню. Ці докази підтверджують гіпотезу, що нападники використовували полібол — вдосконалену машину, описану в античних текстах, але ніколи чітко не підтверджену фізичними залишками.

Полібол, який приписують Діонісію Александрійському, працював за допомогою механічної системи шестерень, ланцюгів та механізму подачі, що дозволяв йому безперервно вистрілювати болти. Філон Візантійський описував його як багатозарядну катапульту, здатну запускати кілька снарядів без ручного перезаряджання.

Фото: Rossi, A., et al.

Дотепер про цей пристрій було відомо переважно з письмових джерел. Нещодавно досліджені пошкодження стіни точно відповідають цим описам, особливо щільне скупчення та траєкторія влучень.

Щоб детально вивчити сліди, дослідники застосували сучасні цифрові методи. Лазерне сканування з високою роздільною здатністю та 3D-моделювання дозволили їм реконструювати пошкодження з високою точністю. Ці моделі показали, що удари, ймовірно, були спричинені стрілами з металевими наконечниками, а не кам'яними снарядами.

Однаковий розмір та схема розташування пошкоджень вказують на систему керованого вогню, а не на поодинокі постріли. Додаткові симуляції підтвердили, що для створення таких слідів був би необхідний високоенергетичний механізм швидкого вогню.

Фото: Rossi, A., et al.

Ці знахідки також проливають світло на саму облогу. У 89 році до н. е. римський полководець Луцій Корнелій Сулла очолив наступ на Помпеїв під час Союзницької війни. Концентрація слідів від ударів поблизу ключових воріт вказує на цілеспрямовану атаку на вразливі ділянки стіни. Дослідники вважають, що зброя, здатна вести серійний вогонь, могла використовуватися для придушення оборони, особливо лучників, шляхом безперервного обстрілу певної ділянки.

Це відкриття також порушує питання щодо поширення військових технологій. Полібол походить із грецького світу, а такі регіони, як Родос, були відомі своєю передовою інженерією. Можливо, римські війська запозичили або адаптували такі конструкції під час своїх походів у східному Середземномор’ї. Якщо це так, то це свідчить про те, що римська військова справа включала більше механічних інновацій, ніж раніше вважалося.

Фото: Rossi, A., et al.

Це дослідження важливе не лише для ідентифікації конкретної зброї, а й для демонстрації нового способу вивчення давніх конфліктів. Замість того, щоб покладатися лише на тексти чи рідкісні артефакти, дослідники використали фізичні докази в поєднанні з цифровим аналізом, щоб реконструювати, як використовувалася зброя. Стіни Помпеїв фактично послужили записом боїв, зберігши деталі, яких не могли надати лише письмові джерела.

Це дослідження змінює уявлення про античну військову справу. Воно показує, що передові механічні системи, можливо, відігравали роль раніше, ніж очікувалося, і демонструє, як сучасні технології можуть розкрити деталі, приховані упродовж століть.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, Heritage.