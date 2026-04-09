Написана понад 2000 років тому: вчені знайшли втрачену працю античного філософа (фото)

Фрагмент стародавнього рукопису, що зберігається у Французькому інституті східної археології, виявився частиною втраченого філософського твору. Цей текст, написаний понад дві тисячі років тому, поповнює спадщину Емпедокла — мислителя Стародавньої Греції, чиї ідеї сформували ранню філософію.

Ці вірші були ідентифіковані Натаном Карлігом з Університету Льєжа на папірусі, відомому як P.Fouad inv. 218, пише Фокус.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Фрагмент було підтверджено як частину "Фізики" — великого поетичного твору, що приписується Емпедоклу і датується V століттям до н. е. Упродовж століть знання про його ідеї надходило лише через пізніших авторів, таких як Платон, Аристотель і Плутарх, які цитували або інтерпретували його твори. Цей папірус змінив ситуацію, зберігши власні слова філософа.

Відео дня

Емпедокл — давньогрецький мислитель, який жив приблизно у V столітті до н. е. (близько 494–434 рр. до н.е.) в місті Акрагас (сучасний Агридженто, Італія) Фото: Wikimedia Commons

"Цей фрагмент дає нам доступ до Емпедокла без фільтра пізніших авторів, чиї інтерпретації могли бути частковими або упередженими", — сказав Карліг. Наразі це єдиний відомий примірник "Фізики", хоча пов’язані фрагменти з того самого сувою зберігаються у колекціях Страсбурга.

Відновлені рядки зосереджуються на ключових ідеях у вченні Емпедокла, зокрема на теоріях про випромінювання частинок та про те, як люди сприймають світ через свої органи чуття. Особливу увагу приділено зору, що наводить на думку, ніби об’єкти випускають дрібну речовину, яка взаємодіє з оком.

Дослідники також відзначили зв’язки між цими віршами та пізнішими текстами. Деякі уривки, здається, збігаються з ідеями, що містяться у творах Плутарха, тоді як інші пов’язані з діалогом Платона та працями Теофраста.

Фрагменти з того самого сувою зберігаються у колекціях Страсбурга Фото: Wikimedia Commons

Вплив Емпедокла виходив за межі філософії. Схожі ідеї з’являлися в комедіях Арістофана, а пізніше — у творах Лукреція. Вчені вважають, що це підтверджує думку про те, що Емпедокл зробив внесок у раннє атомістичне мислення, яке пізніше з’явилося в теоріях Демокріта.

Вірші, разом із перекладом та коментарями, були опубліковані у виданні "L’Empédocle du Caire", під редакцією Натана Карліга, Алена Мартіна та Олів’є Примавезі. Фахівці розглядають це як частину більш широкого відродження у вивченні античних текстів, де приховані матеріали в архівах продовжують виходити на світло.

Хто такий Емпедокл

Емпедокл — давньогрецький мислитель, який жив приблизно у V столітті до н. е. (близько 494–434 рр. до н.е.) в місті Акрагас (сучасний Агридженто, Італія). Він був не лише філософом, а й поетом, лікарем і політичним діячем. Емпедокл відомий як один із перших, хто запропонував ідею про чотири "корені" (елементи) світу — землю, воду, повітря і вогонь, які поєднуються та розділяються під дією двох сил: Любові та Ворожнечі.

Вчення Емпедокла стало важливим кроком у розвитку натурфілософії, адже він намагався пояснити будову світу без звернення до міфів, спираючись на спостереження і логіку. Його праці, написані у формі поем, мали великий вплив на наступні покоління мислителів, зокрема на Арістотель.

Найбільш відомою є легенда про смерть Емпедокла. За переказами, він нібито кинувся у кратер вулкана Етна, щоб люди повірили, що він став богом і зник безслідно. Однак, за іншою версією, вулкан викинув одну з його сандалій, і таким чином розкрив правду. Хоча ця історія, ймовірно, є лише міфом, вона демонструє, наскільки загадковою і харизматичною постаттю вважали Емпедокла ще в античності.

Важливо

Нововиявлений фрагмент праці Емпедокла надає прямий доступ до ключової фігури ранньої філософії, зменшуючи залежність від інтерпретацій інших авторів. Папірус також допомагає прояснити, як ідеї розвивалися у різних поколінь мислителів.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, Wikipedia.