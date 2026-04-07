Вказує на втрачені скарби Трої: на турецькій мозаїці виявили дещо особливе (фото)

Мозаїка Хресіс є однією з найвизначніших археологічних знахідок на півдні Туреччини, яка дає змогу детально ознайомитися з античною символікою та майстерністю художників. Цю мозаїку, датовану початком IV століття н. е., виявили в стародавньому місті Дафне, у будівлі, відомій як "Будинок тріумфу Діоніса".

Сьогодні мозаїка Хресіс експонується в Археологічному музеї Неджмі Асфуроглу в Хатайі, де вона привертає постійний інтерес відвідувачів, зацікавлених у стародавній культурі та мистецтві, пише Фокус.

У центрі композиції — жіноча фігура з написом "KRESIS", ім’я, похідне від давньогрецького слова, що означає "набуте багатство". Історики пов’язують Хресіс із багатствами, захопленими з міста Трої. У міфологічній традиції її описують як дочку жерця Аполлона та полонянку Агамемнона під час Троянської війни.

На сцені зображено жінку, яка тримає піднос, наповнений цінними предметами, зокрема золотими браслетами з великими каменями, перловим намистом та золотою застібкою. Вона подає ці предмети сидячій фігурі поруч із нею.

Хоча обличчя другої фігури пошкоджене, вона зображена з рогом достатку, наповненим фруктами та виноградом, і простягає золоту чашу до Хресіс. Напис над її фігурою вказує на ідею багатства, здобутого завдяки завоюванню, пов’язуючи зображення безпосередньо з легендарними багатствами з Трої.

Хоча з часом мозаїка була пошкоджена, значна частина залишилася цілою. Це дозволяє дослідникам краще зрозуміти художні прийоми та символічні теми, що використовувалися в пізньоантичний період. Детально промальовані прикраси, жести та предмети вказують на глибше послання про процвітання, обмін та владу.

Мозаїка Хресіс надає прямий зв'язок із давніми віруваннями про багатство та завоювання, водночас демонструючи культурну цінність регіону. У міру зростання інтересу до історичного туризму ця мозаїка залишається головною визначною пам'яткою, допомагаючи краще зрозуміти тривалий вплив давніх цивілізацій.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, Instagram/Hatay Arkeoloji Müzesi.