Створена не для живих: вчені розкрили таємницю 4500-річної сукні з бісеру (фото)

У 1927 році археологи виявили у гробниці періоду Стародавнього царства в Гізі сукню з бісеру. Хоча оригінальні лляні нитки згнили, розташування тисяч бісерних намистин та порівняння з давньоєгипетським мистецтвом дозволили експертам з високою точністю відтворити дизайн цього одягу.

Виріб, який зараз зберігається в Музеї образотворчих мистецтв у Бостоні, був виготовлений з лляної нитки та фаянсових намистин. Фаянс — це глазурований матеріал, створений з дрібно подрібненого кварцу, пише Фокус.

У цьому випадку перед випалюванням додавали мідь, що надавало намистинам синіх та синьо-зелених відтінків, схожих на такі камені, як лазурит та бірюза. Сукня мала спідницю з ромбовим візерунком та ліф з високою талією, утворений вертикальними рядами намистин. Декольте складалося з кругових композицій з намистин, а нижній край був прикрашений бахромою з маленьких морських мушель.

Оскільки фаянсові намистини крихкі, сукня, ймовірно, призначалася для особливих подій або навіть була створена спеціально для поховання. Єгиптолог Том Хардвік зазначив, що синій та зелений кольори, ймовірно, символізували Ніл та відновлення життя, що тісно пов’язано з давньоєгипетськими віруваннями про загробне життя.

Цей одяг вважається найдавнішим відомим зразком сукні з намистин. Збереглася лише невелика кількість подібних екземплярів, реконструкції яких було проведено в Бостоні та в Музеї Петрі. Дослідження ескпертки з давньоєгипетського одягу Джанет Джонстон показали, що такі сукні були занадто важкими для частого використання.

До періоду Нового Царства сукні з бісеру стали менш поширеними, їх замінили простіші бісерні покривала, що використовувалися під час поховань. Ці предмети часто клали на мумії, що свідчить про те, що бісерне мистецтво залишалося важливим у похоронних обрядах упродовж століть.

