Создана не для живых: ученые раскрыли тайну 4500-летнего платья из бисера (фото)
В 1927 году археологи обнаружили в гробнице периода Древнего царства в Гизе платье из бисера. Хотя оригинальные льняные нити сгнили, расположение тысяч бисерных бусин и сравнение с древнеегипетским искусством позволили экспертам с высокой точностью воссоздать дизайн этой одежды.
Изделие, которое сейчас хранится в Музее изобразительных искусств в Бостоне, было изготовлено из льняной нити и фаянсовых бусин. Фаянс — это глазурованный материал, созданный из мелко измельченного кварца, пишет Фокус.
В этом случае перед обжигом добавляли медь, что придавало бусинам синих и сине-зеленых оттенков, похожих на такие камни, как лазурит и бирюза. Платье имело юбку с ромбовым узором и лиф с высокой талией, образованный вертикальными рядами бусин. Декольте состояло из круговых композиций из бусин, а нижний край был украшен бахромой из маленьких морских раковин.
Поскольку фаянсовые бусины хрупкие, платье, вероятно, предназначалось для особых событий или даже было создано специально для захоронения. Египтолог Том Хардвик отметил, что синий и зеленый цвета, вероятно, символизировали Нил и восстановление жизни, что тесно связано с древнеегипетскими верованиями о загробной жизни.
Эта одежда считается древнейшим известным образцом платья из бусин. Сохранилось лишь небольшое количество подобных экземпляров, реконструкции которых были проведены в Бостоне и в Музее Петри. Исследования эскпертки из древнеегипетской одежды Джанет Джонстон показали, что такие платья были слишком тяжелыми для частого использования.
К периоду Нового Царства платья из бисера стали менее распространенными, их заменили более простые бисерные покрывала, которые использовались во время захоронений. Эти предметы часто клали на мумии, что свидетельствует о том, что бисерное искусство оставалось важным в погребальных обрядах на протяжении веков.
При написании этого материала использованы источники: Live Science, Museum of Fine Arts Boston, Wikipedia.