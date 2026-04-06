Создана не для живых: ученые раскрыли тайну 4500-летнего платья из бисера (фото)

В 1927 году археологи обнаружили в гробнице периода Древнего царства в Гизе платье из бисера. Хотя оригинальные льняные нити сгнили, расположение тысяч бисерных бусин и сравнение с древнеегипетским искусством позволили экспертам с высокой точностью воссоздать дизайн этой одежды.

Изделие, которое сейчас хранится в Музее изобразительных искусств в Бостоне, было изготовлено из льняной нити и фаянсовых бусин. Фаянс — это глазурованный материал, созданный из мелко измельченного кварца, пишет Фокус.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В этом случае перед обжигом добавляли медь, что придавало бусинам синих и сине-зеленых оттенков, похожих на такие камни, как лазурит и бирюза. Платье имело юбку с ромбовым узором и лиф с высокой талией, образованный вертикальными рядами бусин. Декольте состояло из круговых композиций из бусин, а нижний край был украшен бахромой из маленьких морских раковин.

Відео дня

Поскольку фаянсовые бусины хрупкие, платье, вероятно, предназначалось для особых событий или даже было создано специально для погребения Фото: Wikimedia Commons

Поскольку фаянсовые бусины хрупкие, платье, вероятно, предназначалось для особых событий или даже было создано специально для захоронения. Египтолог Том Хардвик отметил, что синий и зеленый цвета, вероятно, символизировали Нил и восстановление жизни, что тесно связано с древнеегипетскими верованиями о загробной жизни.

Эта одежда считается самым древним известным образцом платья из бусин Фото: Wikimedia Commons

Эта одежда считается древнейшим известным образцом платья из бусин. Сохранилось лишь небольшое количество подобных экземпляров, реконструкции которых были проведены в Бостоне и в Музее Петри. Исследования эскпертки из древнеегипетской одежды Джанет Джонстон показали, что такие платья были слишком тяжелыми для частого использования.

Важно

Основан в 168 году до н. э.: археологи нашли римский военный лагерь в Болгарии (фото)

К периоду Нового Царства платья из бисера стали менее распространенными, их заменили более простые бисерные покрывала, которые использовались во время захоронений. Эти предметы часто клали на мумии, что свидетельствует о том, что бисерное искусство оставалось важным в погребальных обрядах на протяжении веков.

Ранее Фокус писал о странной находке, которая озадачила исследователей. В Норфолке, Англия, поисковик нашел кулон IX века, соединивший в себе черты, которые редко встречаются вместе.

Также мы рассказывали о 1000-летнем руническом перстне, найденном в Линкольншире, Англия. Его нашли с помощью металлоискателя.

При написании этого материала использованы источники: Live Science, Museum of Fine Arts Boston, Wikipedia.