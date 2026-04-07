Указывает на утраченные сокровища Трои: на турецкой мозаике обнаружили нечто особенное (фото)

Мозаика Хресис является одной из самых выдающихся археологических находок на юге Турции, которая позволяет детально ознакомиться с античной символикой и мастерством художников. Эту мозаику, датированную началом IV века н. э., обнаружили в древнем городе Дафне, в здании, известном как "Дом триумфа Диониса".

Сегодня мозаика Хресис экспонируется в Археологическом музее Неджми Асфуроглу в Хатайе, где она привлекает постоянный интерес посетителей, интересующихся древней культурой и искусством, пишет Фокус.

В центре композиции — женская фигура с надписью "KRESIS", имя, производное от древнегреческого слова, означающего "приобретенное богатство". Историки связывают Кресис с богатствами, захваченными из города Трои. В мифологической традиции ее описывают как дочь жреца Аполлона и пленницу Агамемнона во время Троянской войны.

На сцене изображена женщина, которая держит поднос, наполненный ценными предметами, в частности золотыми браслетами с крупными камнями, жемчужным ожерельем и золотой застежкой Фото: Hatay Archaeology Museum

На сцене изображена женщина, которая держит поднос, наполненный ценными предметами, в частности золотыми браслетами с крупными камнями, жемчужным ожерельем и золотой застежкой. Она подает эти предметы сидящей фигуре рядом с ней.

Хотя лицо второй фигуры повреждено, она изображена с рогом изобилия, наполненным фруктами и виноградом, и протягивает золотую чашу к Кресис. Надпись над ее фигурой указывает на идею богатства, добытого благодаря завоеванию, связывая изображение непосредственно с легендарными богатствами из Трои.

Фото: Hatay Archaeology Museum

Хотя со временем мозаика была повреждена, значительная часть осталась целой. Это позволяет исследователям лучше понять художественные приемы и символические темы, которые использовались в позднеантичный период. Детально прорисованные украшения, жесты и предметы указывают на более глубокое послание о процветании, обмене и власти.

Мозаика Кресис предоставляет прямую связь с древними верованиями о богатстве и завоеваниях, одновременно демонстрируя культурную ценность региона. По мере роста интереса к историческому туризму эта мозаика остается главной достопримечательностью, помогая лучше понять длительное влияние древних цивилизаций.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Instagram/Hatay Arkeoloji Müzesi.