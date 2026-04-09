Ніхто не знає, хто це збудував: які секрети ховає рівнина глечиків у Лаосі (фото)

На віддаленому плато в Лаосі тисячі масивних кам'яних глечиків розкидані по всій місцевості, що викликає питання про народ, який їх створив. Ця місцевість, відома як "Рівнина глечиків" і занесена до списку ЮНЕСКО, знову привернула увагу дослідників.

З 2016 року міжнародна команда під керівництвом Луїзи Шеван, Дугалда О'Рейлі та Тонгліта Луанкота проводить детальні дослідження цього місця, пише Фокус.

Їхня робота, що підтримується Мельбурнським університетом та Австралійською радою з досліджень, поєднує розкопки з сучасними науковими методами. Такий підхід допоміг скласти чіткіше уявлення про стародавню культуру, що колись існувала в цьому регіоні.

Нещодавні розкопки виявили широкий спектр артефактів, зокрема керамічні посудини, залізні знаряддя, скляні намистини та дзвони з мідного сплаву Фото: Plain of Jars Archaeological Research Project

На Рівнині глечиків знаходяться тисячі витесаних кам'яних посудин, деякі з яких досягають трьох метрів у висоту і важать кілька тонн. Ці глечики були витесані з цільної скелі та привезені з кар'єрів, розташованих на відстані до 10 кілометрів. Дослідники вважають, що вони були частиною похоронного ландшафту, хоча ключові питання щодо їхнього точного призначення та віку залишаються відкритими вже десятиліттями.

Нещодавні розкопки виявили широкий спектр артефактів, зокрема керамічні посудини, залізні знаряддя, скляні намистини та дзвони з мідного сплаву. Ці знахідки свідчать про складні похоронні обряди та організоване суспільство.

Деякі з цих керамічних контейнерів досягали 60 сантиметрів у висоту та мали детальні декоративні візерунки Фото: Plain of Jars Archaeological Research Project

Людські останки, знайдені поблизу глечиків, підтверджують гіпотезу про вторинне поховання, коли тіла спочатку ховали в іншому місці, а згодом перепоховували поблизу глечиків, часто всередині керамічних контейнерів.

Деякі з цих керамічних контейнерів досягали 60 сантиметрів у висоту та мали детальні декоративні візерунки. Однак їхня крихка структура, спричинена випалюванням при низькій температурі, ускладнювала збереження.

Щоб вирішити цю проблему, дослідники співпрацювали з місцевими фахівцями з Провінційного музею Сьєнгуан. Використовуючи спеціальні клеї та японський папір тенгудзо, вони відреставрували кілька посудин і підготували їх до дослідження та експонування.

Предмети, вилучені з місця розкопок, надіслали до консерваційних установ в Австралії, де експерти зосередилися на запобіганні корозії, зокрема стані, відомому як "хвороба бронзи" Фото: Robert Cripps Institute for Cultural Conservation

Металеві артефакти також були ретельно досліджені. Предмети, вилучені з місця розкопок, надіслали до консерваційних установ в Австралії, де експерти зосередилися на запобіганні корозії, зокрема стані, відомому як "хвороба бронзи".

Один залізний предмет привернув особливу увагу, оскільки містив залишки дерев'яного держака. Щоб краще зрозуміти його функцію, вчені застосували сучасні методи сканування, зокрема КТ та мікро-КТ. Ці сканування виявили мінералізовані залишки деревини всередині предмета, надавши рідкісні свідчення того, як такі знаряддя виготовляли та використовували в давнину.

Після консервації багато артефактів повернули до Лаосу та виставили в Провінційному музеї Сьєнгуан. Музей також запровадив системи контролю температури та вологості, що забезпечить довгострокове збереження колекції.

Попри ці досягнення, головні питання щодо Рівнини глечиків досі не отримали повної відповіді. Зараз дослідники використовують такі методи, як люмінесцентне датування, щоб оцінити, коли були створені глечики, а також ізотопний аналіз, щоб вивчити життя людей, похованих там.

Кожне нове відкриття додає деталей до давньої загадки, показуючи, як жили стародавні спільноти, ховали своїх померлих та взаємодіяли зі своїм оточенням. Поки дослідження тривають, це місце нагадує про те, скільки з минулого ще чекає на своє розуміння.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, University of Melbourne.