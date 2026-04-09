Вчені помилялися: артефакт часів льодовикового періоду виявився не тим, чим вважали (фото)

Вражаюча знахідка часів льодовикового періоду у Великій Британії змінила уявлення про культуру первісних людей. Дослідники виявили кулон із зуба тюленя, якому понад 15 000 років.

Кулон виявив у 1867 році в печері Кентс археолог Вільям Пенгеллі. Упродовж десятиліть зуб помилково ідентифікували як належний наземним тваринам, таким як борсук або вовк, пише Фокус.

Нове дослідження підтвердило, що зуб насправді належав сірому тюленю і був навмисно оброблений у форму кулона. Вчені використовували 3D-аналіз поверхні та мікро-КТ-сканування для вивчення предмета, виявивши чіткі ознаки модифікації. Корінь був стоншений і відполірований, а отвір просвердлили крем'яним інструментом, щоб його можна було носити.

Дослідження показало, що зуб належав самцю сірого тюленя віком близько 12 років. Сліди зносу вказували на те, що його використовували упродовж тривалого часу. Отвір, спочатку круглий, розтягнувся через тертя від шнурка, що свідчить про те, що кулон вільно висів, можливо, як частина прикраси.

Нове дослідження підтвердило, що зуб насправді належав сірому тюленю і був навмисно оброблений у форму кулона Фото: The Natural History Museum

Одним із найважливіших аспектів знахідки було її місце розташування. Під час льодовикового періоду це місце знаходилося за понад 100 кілометрів від узбережжя. Це свідчило про те, що ранні люди або подорожували на великі відстані, або обмінювалися предметами через ранні торгівельні мережі.

Подібні морські предмети знаходили далеко вглиб суші в деяких районах Іспанії та Франції, що підтверджує гіпотезу про те, що спільноти були мобільними та пов'язаними між собою на великих територіях.

Дослідники пов'язали кулон з магдаленською культурою — періодом, відомим підвищеним рівнем художнього самовираження. За словами Сільвії Белло з Музею природної історії, такі прикраси, ймовірно, мали соціальне значення. Вони могли демонструвати ідентичність, групові зв'язки або зв'язки з прибережним середовищем. Белло зазначила, що такі предмети відображали зміну, коли люди створювали речі не лише для практичного використання, а й з символічних міркувань.

Кулон виявив у 1867 році в печері Кентс археолог Вільям Пенгеллі Фото: Wikimedia Commons

Кулон залишався незрозумілим понад століття через обмеженість методів, доступних на момент його відкриття. Сучасні наукові інструменти дозволили дослідникам переоцінити артефакт і точно розмістити його в історичному контексті. Детальні записи про розкопки, залишені Пенгеллі, також відіграли ключову роль у підтвердженні його походження та віку.

Ця знахідка демонструє, наскільки розвиненими були ранні людські суспільства. Вона показала, що люди пересувалися на великі відстані, обмінювалися матеріалами та виражали свою ідентичність за допомогою особистих предметів.

Навіть такий невеликий предмет, як цей кулон, дав уявлення про соціальні зв'язки та творчість у льодовиковий період, що робить його важливою ланкою у розумінні історії людства.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, Natural History Museum, Wikipedia.