Найбільша печера у світі: де вона знаходиться та яка її площа (фото)

Печера Шондонг мільйони років залишалася прихованою в глибині джунглів В'єтнаму, недоторканою і невідомою широкому світу. Про її існування стало відомо лише в останні десятиліття, коли її визнали найбільшою за об'ємом печерою на Землі.

У 1990-х роках місцевий житель на ім'я Хо Кхань натрапив на вхід до печери, шукаючи в лісі агар, цінний матеріал, що використовується в медицині, для виготовлення пахощів та парфумів, пише Фокус.

Його робота часто вимагала довгих подорожей густим тропічним лісом, де він навчився розпізнавати печерні системи як життєво важливі джерела притулку та води. У грудні 1990 року, під час бурі, Кхань натрапив на величезний отвір. Звідти виривалися холодне повітря та густий туман, що відбило у нього бажання заходити всередину. Цей краєвид закарбувався в його пам'яті, але він залишив печеру недослідженою.

Шондонг виявився набагато більшим за малайзійську печеру Дір, попереднього рекордсмена. Фото: Oxalis Adventure

Через кілька років Хан зустрів Говарда Лімберта з британсько-в'єтнамської експедиції спелеологів. У 2007 році вони спробували знову знайти печеру, але зазнали невдачі через складний рельєф місцевості.

Цей район у провінції Куангбінь відомий густою рослинністю, гострими скельними утвореннями та непередбачуваною погодою. Навіть досвідченим дослідникам важко пересуватися там, а сучасне обладнання надає обмежену допомогу порівняно з місцевим досвідом.

У 2008 році Кхан повернувся сам і зумів знову знайти вхід до печери. Він позначив місце і чекав на повернення команди. У 2009 році за підтримки Ханойського університету наук експедиція увійшла до печери і почала документувати її масштаби. Те, що вони знайшли, перевершило очікування. Шондонг виявився набагато більшим за малайзійську печеру Дір, попереднього рекордсмена.

Об"єм печери становить близько 38,4 мільйона кубічних метрів Фото: Oxalis Adventure

Об’єм печери становить близько 38,4 мільйона кубічних метрів. Її ходи простягаються майже на 9 кілометрів, а ширина деяких ділянок сягає 198 метрів — цього достатньо, щоб вмістити Boeing 747. Усередині печери деякі ділянки освітлюються сонячним світлом, що проникає крізь величезні карстові отвори в стелі, створюючи зони, де може рости рослинність.

Формування Шондонг тривало від двох до п'яти мільйонів років. Річка, що тече через вапняк, повільно виточувала величезні камери. Злегка кисла вода розчиняла скелю, з часом утворюючи тунелі та великі відкриті простори. Цей процес також створив примітні особливості, зокрема 70-метровий сталагміт, відомий як "Надія та Візія", який, як вважається, є найвищим у своєму роді.

Попри свої розміри, Шондонг може не утримувати свій титул вічно. Досліджено лише близько третини національного парку Фонг-Нха-Ке-Банг. Великі території залишаються недослідженими, що наводить на думку, що поблизу або деінде можуть існувати ще більші печерні системи.

Історія Шондонг підкреслює, наскільки великою частиною природного світу залишається невідомою. Вона демонструє важливість місцевих знань, наполегливості та ретельного дослідження. Для читачів це слугує нагадуванням, що навіть у сучасну епоху на Землі все ще є місця, які можуть нас здивувати.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: IFLScience.