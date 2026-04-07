Самая большая пещера в мире: где она находится и какова ее площадь (фото)

Пещера Шондонг миллионы лет оставалась скрытой в глубине джунглей Вьетнама, нетронутой и неизвестной широкому миру. О ее существовании стало известно лишь в последние десятилетия, когда ее признали самой большой по объему пещерой на Земле.

В 1990-х годах местный житель по имени Хо Кхань наткнулся на вход в пещеру, ища в лесу агар, ценный материал, используемый для изготовления благовоний и духов, пишет Фокус.

Его работа часто требовала долгих путешествий по густому тропическому лесу, где он научился распознавать пещерные системы как жизненно важные источники убежища и воды. В декабре 1990 года, во время бури, Кхань наткнулся на огромное отверстие. Оттуда вырывался холодный воздух и густой туман, что отбило у него желание заходить внутрь. Этот пейзаж запечатлелся в его памяти, но он оставил пещеру неисследованной.

Шондонг оказался намного больше малазийской пещеры Дир, предыдущего рекордсмена.

Через несколько лет Хан встретил Говарда Лимберта из британско-вьетнамской экспедиции спелеологов. В 2007 году они попытались снова найти пещеру, но потерпели неудачу из-за сложного рельефа местности.

Этот район в провинции Куангбинь известен густой растительностью, острыми скальными образованиями и непредсказуемой погодой. Даже опытным исследователям трудно передвигаться там, а современное оборудование оказывает ограниченную помощь по сравнению с местным опытом.

В 2008 году Кхан вернулся сам и сумел снова найти вход в пещеру. Он пометил место и ждал возвращения команды. В 2009 году при поддержке Ханойского университета наук экспедиция вошла в пещеру и начала документировать ее масштабы. То, что они нашли, превзошло ожидания. Шондонг оказался намного больше малазийской пещеры Дир, предыдущего рекордсмена.

Объем пещеры составляет около 38,4 миллиона кубических метров

Объем пещеры составляет около 38,4 миллиона кубических метров. Ее ходы простираются почти на 9 километров, а ширина некоторых участков достигает 198 метров — этого достаточно, чтобы вместить Boeing 747. Внутри пещеры некоторые участки освещаются солнечным светом, проникающим сквозь огромные карстовые отверстия в потолке, создавая зоны, где может расти расти растительность.

Формирование Шондонг длилось от двух до пяти миллионов лет. Река, текущая через известняк, медленно вытачивала огромные камеры. Слегка кислая вода растворяла скалу, со временем образуя туннели и большие открытые пространства. Этот процесс также создал примечательные особенности, в частности 70-метровый сталагмит, известный как "Надежда и Видение", который, как считается, является самым высоким в своем роде.

Несмотря на свои размеры, Шондонг может не удерживать свой титул вечно. Исследовано лишь около трети национального парка Фонг-Нха-Ке-Банг. Большие территории остаются неисследованными, что наводит на мысль, что поблизости или в других местах могут существовать еще большие пещерные системы.

История Шондонг подчеркивает, насколько большая часть природного мира остается неизвестной. Она демонстрирует важность местных знаний, настойчивости и тщательного исследования. Для читателей это служит напоминанием, что даже в современную эпоху на Земле все еще есть места, которые могут нас удивить.

При написании этого материала использованы источники: IFLScience.