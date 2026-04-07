Как съесть слона: в Танзании нашли доказательства забоя гигантских млекопитающих 1,8 миллионов лет назад (фото)

Почти два миллиона лет назад первые люди Танзании сталкивались со слонами — не только как с угрозой, но и как с ценным источником пищи. Ученые нашли доказательства того, что эти ранние люди обрабатывали тела огромных животных для получения мяса гораздо раньше, чем до сих пор считалось.

Ученые проанализировали останки, найденные в ущелье Олдувай, известном месте находок окаменелостей ранних людей. Исследователи обнаружили признаки того, что крупный вымерший вид слонов, Elephas recki, был забит на мясо примерно 1,80 миллиона лет назад, пишет Фокус.

Это сместило предыдущие оценки, которые указывали, что такое поведение началось ближе к 1,5 миллиона лет назад в том же месте. Эти находки указывают на то, что ранние люди, вероятно, Homo erectus, обрабатывали туши крупных животных систематическим и повторяющимся способом.

На протяжении многих лет археологи дискутировали, когда ранние люди начали потреблять мегафауну — животных весом более 1 000 килограммов. Одной из проблем было отсутствие четких физических доказательств.

Традиционные доказательства основываются на следах порезов, оставленных каменными орудиями на костях. Однако у животных, таких крупных, как слоны, орудия могут не достигать костей из-за толстой кожи и мощных мышц. Со временем естественные процессы, такие как эрозия или повреждения, также могут стереть или имитировать эти следы.

Исследователи использовали другой метод, известный как пространственная тафономия. Этот подход изучает, как кости и орудия расположены на территории. Вместо того, чтобы сосредотачиваться только на следах, ученые исследовали узоры, оставленные различными процессами.

Хищники, такие как львы или гиены, разбрасывают кости предсказуемым образом, тогда как естественная смерть оставляет более компактные останки. Расположение останков на месте исследований не соответствовало этим узорам. Вместо этого оно показало сконцентрированное распределение костей и каменных орудий, что указывает на преднамеренную и организованную обработку туш.

Дополнительные доказательства предоставили "зеленые переломы", обнаруженные на длинных костях. Эти переломы возникают, когда кости ломают, пока они еще свежие, часто для извлечения костного мозга. Сегодня известно, что только люди ломают кости слонов таким образом. Подобные признаки также были обнаружены в других местах на этой территории, что указывает на неоднократную обработку крупных животных, таких как слоны и бегемоты.

Такое поведение не ограничивалось одним местом. Отдельная находка в Алжире обнаружила кость крупного животного, вероятно бегемота, со следами разрезов, датированную примерно 1,78 миллиона лет назад. Вместе эти находки показали, что ранние люди регулярно использовали большие туши для получения мяса, будь то путем охоты или путем поедания падали.

Ученые уже давно обсуждают "гипотезу дорогой ткани", которая связывает рост мозга с повышенными энергетическими потребностями. Больший мозг требует больше калорий, особенно жиров и белков. Крупные животные, такие как слоны, были богатым источником обоих.

Однако обработка такого большого животного требовала сотрудничества. Ранние люди, вероятно, работали вместе, чтобы защитить тушу от хищников, тогда как другие разрезали мясо и ломали кости. Это указывало на уровень социальной организации и коммуникации, который уже существовал почти два миллиона лет назад.

Среда также играла свою роль. Свидетельства из растительных и микроскопических остатков показали, что территория вокруг ущелья Олдувай переходила от лесистых ландшафтов к открытым лугам. Ранние люди уже охотились на более мелких животных, таких как газели, но расширение их рациона за счет мегафауны свидетельствовало об их приспособленности. Каменные орудия позволили им преодолеть физические ограничения и получить доступ к новым источникам пищи.

Эти находки осветили ключевой этап эволюции человека. Ранние люди не просто выживали — они приспосабливались к изменчивой среде, работали вместе и использовали имеющиеся ресурсы сложными способами. Останки в ущелье Олдувай зафиксировали момент, когда люди начали полагаться на сотрудничество и стратегию для обеспечения пищи в гораздо большем масштабе.

Это исследование показало, что сотрудничество, использование орудий и изменения в рационе уже на раннем этапе человеческой истории были тесно связаны между собой. Способность обрабатывать туши крупных животных ознаменовала переход к социальным и когнитивным чертам, определяющим современного человека.

При написании этого материала использованы источники: Phys.org, eLife.