Як з'їсти слона: у Танзанії знайшли докази забою гігантських ссавців 1,8 мільйонів років тому (фото)

Майже два мільйони років тому перші люди Танзанії стикалися з слонами — не лише як із загрозою, а й як із цінним джерелом їжі. Вчені знайшли докази того, що ці ранні люди обробляли тіла величезних тварин для отримання м’яса набагато раніше, ніж досі вважалося.

Вчені проаналізували рештки, знайдені в ущелині Олдувай, відомому місці знахідок скам’янілостей ранніх людей. Дослідники виявили ознаки того, що великий вимерлий вид слонів, Elephas recki, був забитий на м'ясо приблизно 1,80 мільйона років тому, пише Фокус.

Це змістило попередні оцінки, які вказували, що така поведінка почалася ближче до 1,5 мільйона років тому в тому ж місці. Ці знахідки вказують на те, що ранні люди, ймовірно, Homo erectus, обробляли туші великих тварин у систематичний та повторюваний спосіб.

Відео дня

Упродовж багатьох років археологи дискутували, коли ранні люди почали споживати мегафауну — тварин вагою понад 1 000 кілограмів. Однією з проблем була відсутність чітких фізичних доказів.

Традиційні докази ґрунтуються на слідах порізів, залишених кам’яними знаряддями на кістках. Однак у тварин, таких великих, як слони, знаряддя можуть не досягати кісток через товсту шкіру та потужні м’язи. З часом природні процеси, такі як ерозія чи пошкодження, також можуть стерти або імітувати ці сліди.

Дослідники використовували інший метод, відомий як просторова тафономія. Цей підхід вивчає, як кістки та знаряддя розташовані на території. Замість того, щоб зосереджуватися лише на слідах, вчені досліджували візерунки, залишені різними процесами.

Хижаки, такі як леви чи гієни, розкидають кістки передбачуваним чином, тоді як природна смерть залишає більш компактні останки. Розташування останків на місці досліджень не відповідало цим візерункам. Натомість воно показало сконцентрований розподіл кісток та кам’яних знарядь, що вказує на навмисне та організоване оброблення туш.

Додаткові докази надали "зелені переломи", виявлені на довгих кістках. Ці переломи виникають, коли кістки ламають, поки вони ще свіжі, часто для вилучення кісткового мозку. Сьогодні відомо, що лише люди ламають кістки слонів таким чином. Подібні ознаки також були виявлені в інших місцях на цій території, що вказує на неодноразову обробку великих тварин, таких як слони та бегемоти.

Така поведінка не обмежувалася одним місцем. Окрема знахідка в Алжирі виявила кістку великої тварини, ймовірно бегемота, з слідами розрізів, датовану приблизно 1,78 мільйона років тому. Разом ці знахідки показали, що ранні люди регулярно використовували великі туші для отримання м'яса, чи то шляхом полювання, чи то шляхом поїдання падали.

Вчені вже давно обговорюють "гіпотезу дорогої тканини", яка пов'язує ріст мозку з підвищеними енергетичними потребами. Більший мозок потребує більше калорій, особливо жирів та білків. Великі тварини, такі як слони, були багатим джерелом обох.

Однак обробка такої великої тварини вимагала співпраці. Ранні люди, ймовірно, працювали разом, щоб захистити тушу від хижаків, тоді як інші розрізали м'ясо та ламали кістки. Це вказувало на рівень соціальної організації та комунікації, що вже існував майже два мільйони років тому.

Середовище також відігравало свою роль. Свідчення з рослинних та мікроскопічних решток показали, що територія навколо ущелини Олдувай переходила від лісистих ландшафтів до відкритих луків. Ранні люди вже полювали на дрібніших тварин, таких як газелі, але розширення їхнього раціону за рахунок мегафауни свідчило про їхню пристосованість. Кам’яні знаряддя дозволили їм подолати фізичні обмеження та отримати доступ до нових джерел їжі.

Опитування Які наукові теми вам цікаво читати? Опитування відкрите до Космос Штучний інтелект Робототехніка Археологія Природа Здоров’я Зелена енергетика Історія Точні науки Голосувати

Ці знахідки висвітлили ключовий етап еволюції людини. Ранні люди не просто виживали — вони пристосовувалися до мінливого середовища, працювали разом і використовували наявні ресурси складними способами. Рештки в ущелині Олдувай зафіксували момент, коли люди почали покладатися на співпрацю та стратегію для забезпечення їжі в набагато більшому масштабі.

Важливо

Це дослідження показало, що співпраця, використання знарядь та зміни в раціоні вже на ранньому етапі людської історії були тісно пов’язані між собою. Здатність обробляти туші великих тварин ознаменувала перехід до соціальних та когнітивних рис, що визначають сучасну людину.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Phys.org, eLife.