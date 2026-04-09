Ученые ошибались: артефакт времен ледникового периода оказался не тем, чем считали (фото)

Впечатляющая находка времен ледникового периода в Великобритании изменила представление о культуре первобытных людей. Исследователи обнаружили кулон из зуба тюленя, которому более 15 000 лет.

Кулон обнаружил в 1867 году в пещере Кентс археолог Уильям Пенгелли. На протяжении десятилетий зуб ошибочно идентифицировали как принадлежащий наземным животным, таким как барсук или волк, пишет Фокус.

Новое исследование подтвердило, что зуб на самом деле принадлежал серому тюленю и был намеренно обработан в форму кулона. Ученые использовали 3D-анализ поверхности и микро-КТ-сканирование для изучения предмета, обнаружив четкие признаки модификации. Корень был истончен и отполирован, а отверстие просверлили кремневым инструментом, чтобы его можно было носить.

Исследование показало, что зуб принадлежал самцу серого тюленя в возрасте около 12 лет. Следы износа указывали на то, что его использовали в течение длительного времени. Отверстие, первоначально круглое, растянулось из-за трения от шнурка, что свидетельствует о том, что кулон свободно висел, возможно, как часть украшения.

Новое исследование подтвердило, что зуб на самом деле принадлежал серому тюленю и был намеренно обработан в форму кулона Фото: The Natural History Museum

Одним из важнейших аспектов находки было ее местоположение. Во время ледникового периода это место находилось более чем в 100 километрах от побережья. Это свидетельствовало о том, что ранние люди либо путешествовали на большие расстояния, либо обменивались предметами через ранние торговые сети.

Подобные морские предметы находили далеко вглубь суши в некоторых районах Испании и Франции, что подтверждает гипотезу о том, что сообщества были мобильными и связанными между собой на больших территориях.

Исследователи связали кулон с магдаленской культурой — периодом, известным повышенным уровнем художественного самовыражения. По словам Сильвии Белло из Музея естественной истории, такие украшения, вероятно, имели социальное значение. Они могли демонстрировать идентичность, групповые связи или связи с прибрежной средой. Белло отметила, что такие предметы отражали изменение, когда люди создавали вещи не только для практического использования, но и из символических соображений.

Кулон обнаружил в 1867 году в пещере Кентс археолог Уильям Пенгелли Фото: Wikimedia Commons

Кулон оставался непонятным более века из-за ограниченности методов, доступных на момент его открытия. Современные научные инструменты позволили исследователям переоценить артефакт и точно разместить его в историческом контексте. Подробные записи о раскопках, оставленные Пенгелли, также сыграли ключевую роль в подтверждении его происхождения и возраста.

Эта находка демонстрирует, насколько развитыми были ранние человеческие общества. Она показала, что люди передвигались на большие расстояния, обменивались материалами и выражали свою идентичность с помощью личных предметов.

Даже такой небольшой предмет, как этот кулон, дал представление о социальных связях и творчестве в ледниковый период, что делает его важным звеном в понимании истории человечества.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Natural History Museum, Wikipedia.