Цьому артефакту 3500 років: у Туреччині вперше покази статуетку хетського бога шторму (фото)

Нещодавно археологи представили невеликий, але надзвичайно вишуканий стародавній артефакт часів бронзової доби. Статуетці хетського бога шторму, яка зараз експонується в регіональному музеї в центральній Туреччині, приблизно 3500 років і цей артефакт вже привернув увагу завдяки незвичайному рівню деталізації та збереженості.

Фігурку знайшов місцевий житель у районі Аладжа провінції Чорум. Хоча у звітах згадуються дещо різні назви сіл, усі свідчення підтверджують, що вона походить із сільської місцевості в історичному центрі хетської цивілізації, пише Фокус.

Знахідник передав предмет владі, що дозволило експертам належним чином зберегти та дослідити його. Після консервації та документування експонат додали до музейної колекції та представили публіці під час Тижня туризму Туреччини.

Попри розмір усього 7,65 сантиметра, статуетка демонструє високий рівень технічної майстерності. Вона виготовлена з міді з домішкою миш'яку — матеріалу, що широко використовувався в бронзовій добі, але рідко зберігається в такому чудовому стані.

Особливу увагу привертає конструкція артефакта. Руки та ноги були виготовлені окремо, а потім прикріплені за допомогою системи заклепок. Дрібні конструктивні деталі, зокрема гнізда та отвори для штифтів, досі помітні й підтверджують цей метод. Фахівці вважають це рідкісним прикладом передової металообробки, застосованої в такому малому масштабі.

Фігурка зображує бога шторму, одного з найважливіших божеств у віруваннях хетів. Цей бог був пов'язаний з дощем, родючістю та контролем над природними силами, відіграючи центральну роль як у повсякденному житті, так і в політичній символіці.

Статуетка виготовлена з міді з домішкою миш'яку — матеріалу, що широко використовувався в бронзовій добі Фото: IHA

У різних культурах Анатолії це божество з'являлося під різними іменами, зокрема Тару, Тархунза, Тешуб і Тархуна. Бога шторму часто зображували у людській подобі або пов’язували з биками, які символізували силу та владу.

Перш ніж потрапити на публічний огляд, артефакт уже демонстрували у наукових колах. Його зображення з’явилося на міжнародній виставці в Південній Кореї, а згодом було представлено на 8-му Симпозіумі з розкопок та досліджень у Чорумі.

Руїни столиці хетського царства Хаттуси розташовані поблизу містечка Богазкале у Туреччині Фото: Wikimedia Commons

Презентація статуетки також демонструє зростаючий інтерес до культурного туризму в регіоні Чорум. Місцева влада продовжує підтримувати реставраційні проєкти та просувати сусідні історичні пам’ятки, особливо стародавню столицю Хаттусу. В результаті очікується, що статуетка приверне відвідувачів та підвищить увагу до археологічного значення цього регіону.

Цей об’єкт виділяється завдяки поєднанню розміру, майстерності виконання та значення. Невеликі металеві фігурки хетського періоду вже є рідкісними, а екземпляри з таким деталізованим виконанням — ще рідкісніші.

Водночас артефакт поєднує в собі технологію, релігію та мистецтво. Ця статуетка дає чітке уявлення про навички та вірування стародавньої цивілізації, нагадуючи, чому збереження таких знахідок залишається важливим.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, IHA, Wikipedia.