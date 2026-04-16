Этому артефакту 3500 лет: в Турции впервые показали статуэтку хеттского бога шторма (фото)

Недавно археологи представили небольшой, но чрезвычайно изысканный древний артефакт времен бронзового века. Статуэтке хеттского бога шторма, которая сейчас экспонируется в региональном музее в центральной Турции, примерно 3500 лет и этот артефакт уже привлек внимание благодаря необычному уровню детализации и сохранности.

Фигурку нашел местный житель в районе Аладжа провинции Чорум. Хотя в отчетах упоминаются несколько разные названия сел, все свидетельства подтверждают, что она происходит из сельской местности в историческом центре хеттской цивилизации, пишет Фокус.

Находка передал предмет властям, что позволило экспертам должным образом сохранить и исследовать его. После консервации и документирования экспонат добавили в музейную коллекцию и представили публике во время Недели туризма Турции.

Несмотря на размер всего 7,65 сантиметра, статуэтка демонстрирует высокий уровень технического мастерства. Она изготовлена из меди с примесью мышьяка — материала, который широко использовался в бронзовой эпохе, но редко сохраняется в таком прекрасном состоянии.

Особое внимание привлекает конструкция артефакта. Руки и ноги были изготовлены отдельно, а затем прикреплены с помощью системы заклепок. Мелкие конструктивные детали, в частности гнезда и отверстия для штифтов, до сих пор заметны и подтверждают этот метод. Специалисты считают это редким примером передовой металлообработки, примененной в таком малом масштабе.

Фигурка изображает бога шторма, одного из важнейших божеств в верованиях хеттов. Этот бог был связан с дождем, плодородием и контролем над природными силами, играя центральную роль как в повседневной жизни, так и в политической символике.

Фото: IHA

В разных культурах Анатолии это божество появлялось под разными именами, в частности Тару, Тархунза, Тешуб и Тархуна. Бога шторма часто изображали в человеческом облике или связывали с быками, которые символизировали силу и власть.

Прежде чем попасть на публичное обозрение, артефакт уже демонстрировали в научных кругах. Его изображение появилось на международной выставке в Южной Корее, а затем было представлено на 8-м Симпозиуме по раскопкам и исследованиям в Чоруми.

Руины столицы хеттского царства Хаттусы расположены вблизи городка Богазкале в Турции Фото: Wikimedia Commons

Презентация статуэтки также демонстрирует растущий интерес к культурному туризму в регионе Чорум. Местные власти продолжают поддерживать реставрационные проекты и продвигать соседние исторические памятники, особенно древнюю столицу Хаттусу. В результате ожидается, что статуэтка привлечет посетителей и повысит внимание к археологическому значению этого региона.

Этот объект выделяется благодаря сочетанию размера, мастерства исполнения и значения. Небольшие металлические фигурки хеттского периода уже являются редкими, а экземпляры с таким детализированным исполнением — еще более редкие.

В то же время артефакт сочетает в себе технологию, религию и искусство. Эта статуэтка дает четкое представление о навыках и верованиях древней цивилизации, напоминая, почему сохранение таких находок остается важным.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, IHA, Wikipedia.