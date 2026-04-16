Единственный собор с такой планировкой: археологи нашли нечто необычное в Гиппосе (фото)

В древнем городе Гиппос археологи обнаружили древнее сооружение, которое меняет представление историков о раннехристианских обрядах. Ученые нашли зал для крещения византийского периода, что дает четкое представление о том, как в прошлом совершались крещения и соблюдались священные традиции.

Во время раскопок в соборе Гиппоса, крупном византийском религиозном комплексе, археологи нашли сооружение, известное как южный фотистерион, или крещальный зал, а также несколько редких литургических предметов, пишет Фокус.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Результаты исследований показали, что собор имел две отдельные крещальные. Это сделало его единственной известной раннехристианской церковью с такой планировкой. Оригинальная северная крещальня датируется ранней фазой строительства, тогда как южная была добавлена позже, вероятно после реконструкции в 590-591 годах н. э.

Відео дня

Меньшая купель в южном зале, размещенная в углу, указывала на более специфическое использование по сравнению с большей центральной купелью в старом сооружении. Археологи предположили, что эти два пространства могли позволять проводить различные виды крещения одновременно, возможно, отделяя крещения взрослых от детских.

Археологи также обнаружили группу редких религиозных предметов, найденных в неповрежденном состоянии вблизи южной купели, что является редким явлением из-за столетий повреждений и разграблений.

Среди находок был мраморный блок с тремя полусферическими полостями. Исследователи считают, что эти отверстия, вероятно, содержали различные священные масла, которые использовались во время крещения. Раннехристианские ритуалы часто включали несколько этапов помазания, и этот предмет может указывать на трехэтапный процесс, который ранее не был четко задокументирован.

Другим ключевым предметом был большой мраморный реликварий с несколькими отделениями. Его конструкция позволяла обливать реликвии маслом, которое, вероятно, затем использовалось в ритуалах благословения. Это свидетельствовало о том, что баптистерий также служил мартирием — местом, связанным с почитанием святых.

Также ученые нашли бронзовый канделябр, высотой более метра, украшенный детальными элементами и ножками в форме животных, что продемонстрировало уровень мастерства местной общины.

Эти находки стали прямым свидетельством того, как развивались религиозные практики в византийский период. Сочетание функций крещения и почитания святых в одном пространстве свидетельствовало о том, что разные традиции использовались вместе. Наличие реликвий, вероятно, придавало более глубокое значение акту крещения.

Исследователи также отметили, что растущая сложность таких сооружений в конце VI века отражала более широкие изменения в христианском обществе, в частности рост населения, увеличение количества паломников и изменения в теологических представлениях.

Сохранение этих объектов стало результатом внезапной катастрофы. В 749 году н. э. мощное землетрясение разрушило комплекс, похоронив южную баптистерию под обломками. Это защитило место от разграбления и дальнейшего повторного использования, фактически создав герметичный археологический слой. Благодаря этому исследователи смогли детально изучить место, получив четкое представление о религиозной жизни на момент его разрушения.

Опрос Какие научные темы вам интересно читать? Опрос открыт до Космос Искусственный интеллект Робототехника Археология Природа Здоровье Зеленая энергетика История Точные науки Голосувати

Гиппос, некогда входивший в состав Декаполиса, играл важную роль как христианский центр в византийском мире. Хотя письменные упоминания о городе ограничены, продолжающиеся раскопки свидетельствуют о его важности.

Важно

Это открытие дает редкий, детальный взгляд на то, как люди практиковали религию более тысячи лет назад. Оно показывает, что раннехристианские ритуалы были более разнообразными и сложными, чем считали ученые.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Palestine Exploration Quarterly.