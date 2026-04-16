Единственный собор с такой планировкой: археологи нашли нечто необычное в Гиппосе (фото)
В древнем городе Гиппос археологи обнаружили древнее сооружение, которое меняет представление историков о раннехристианских обрядах. Ученые нашли зал для крещения византийского периода, что дает четкое представление о том, как в прошлом совершались крещения и соблюдались священные традиции.
Во время раскопок в соборе Гиппоса, крупном византийском религиозном комплексе, археологи нашли сооружение, известное как южный фотистерион, или крещальный зал, а также несколько редких литургических предметов, пишет Фокус.
Результаты исследований показали, что собор имел две отдельные крещальные. Это сделало его единственной известной раннехристианской церковью с такой планировкой. Оригинальная северная крещальня датируется ранней фазой строительства, тогда как южная была добавлена позже, вероятно после реконструкции в 590-591 годах н. э.
Меньшая купель в южном зале, размещенная в углу, указывала на более специфическое использование по сравнению с большей центральной купелью в старом сооружении. Археологи предположили, что эти два пространства могли позволять проводить различные виды крещения одновременно, возможно, отделяя крещения взрослых от детских.
Археологи также обнаружили группу редких религиозных предметов, найденных в неповрежденном состоянии вблизи южной купели, что является редким явлением из-за столетий повреждений и разграблений.
Среди находок был мраморный блок с тремя полусферическими полостями. Исследователи считают, что эти отверстия, вероятно, содержали различные священные масла, которые использовались во время крещения. Раннехристианские ритуалы часто включали несколько этапов помазания, и этот предмет может указывать на трехэтапный процесс, который ранее не был четко задокументирован.
Другим ключевым предметом был большой мраморный реликварий с несколькими отделениями. Его конструкция позволяла обливать реликвии маслом, которое, вероятно, затем использовалось в ритуалах благословения. Это свидетельствовало о том, что баптистерий также служил мартирием — местом, связанным с почитанием святых.
Также ученые нашли бронзовый канделябр, высотой более метра, украшенный детальными элементами и ножками в форме животных, что продемонстрировало уровень мастерства местной общины.
Эти находки стали прямым свидетельством того, как развивались религиозные практики в византийский период. Сочетание функций крещения и почитания святых в одном пространстве свидетельствовало о том, что разные традиции использовались вместе. Наличие реликвий, вероятно, придавало более глубокое значение акту крещения.
Исследователи также отметили, что растущая сложность таких сооружений в конце VI века отражала более широкие изменения в христианском обществе, в частности рост населения, увеличение количества паломников и изменения в теологических представлениях.
Сохранение этих объектов стало результатом внезапной катастрофы. В 749 году н. э. мощное землетрясение разрушило комплекс, похоронив южную баптистерию под обломками. Это защитило место от разграбления и дальнейшего повторного использования, фактически создав герметичный археологический слой. Благодаря этому исследователи смогли детально изучить место, получив четкое представление о религиозной жизни на момент его разрушения.
Гиппос, некогда входивший в состав Декаполиса, играл важную роль как христианский центр в византийском мире. Хотя письменные упоминания о городе ограничены, продолжающиеся раскопки свидетельствуют о его важности.
Это открытие дает редкий, детальный взгляд на то, как люди практиковали религию более тысячи лет назад. Оно показывает, что раннехристианские ритуалы были более разнообразными и сложными, чем считали ученые.
При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Palestine Exploration Quarterly.