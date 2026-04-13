Корейские археологи нашли картуш с именем Рамзеса II: новое открытие в Луксоре (фото)

Новые надписи, обнаруженные в Луксоре, добавили новых подробностей к истории одного из самых исследованных храмов Древнего Египта. Недавние полевые исследования вблизи поврежденного сооружения обнаружили иероглифы, которые непосредственно связаны с Рамзесом II, что проливает больше света на деятельность в этом месте.

Открытие состоялось в Рамессеуме, храме, построенном во времена правления Рамзеса II, пишет Фокус.

Команда ученых из Корейской службы охраны культурного наследия и Корейского национального университета культурного наследия обнаружила высеченный картуш вблизи остатков разрушенного пилона храма. Этот картуш овальной формы, который в Древнем Египте использовался для вписывания имен фараонов, четко содержит имя Рамзеса II.

Картуши были тесно связаны с королевской идентичностью в Древнем Египте. Поскольку они содержали имена правителей, они помогают исследователям более точно датировать сооружения и надписи. В этом случае картуш подтвердил, что эта часть храмового комплекса была связана с Рамзесом II, одной из самых выдающихся фигур в истории Египта.

Рамессеум был построен в XIII веке до н. э. как погребальный храм, где после смерти царя проводились ритуалы в его честь. Впоследствии значительная часть сооружения была повреждена, а входной пилон в конце концов обвалился. Нынешние работы сосредоточены на документировании и стабилизации сохранившихся частей перед любыми попытками реконструкции.

Кроме картуша, исследователи обнаружили часть архитектурного элемента, содержащую название места, которое ранее не было зафиксировано. Эта находка может касаться регионов, связанных с правлением Рамзеса II, что открывает возможное направление для будущих исследований относительно границ его власти.

Картуш овальной формы, который в Древнем Египте использовался для вписывания имен фараонов, четко содержит имя Рамзеса II Фото: Korea Heritage Service

Проект был частью сотрудничества между корейскими учреждениями и Высшим советом по вопросам древностей Египта, которое началось в 2023 году. Партнерство стало результатом обсуждений между Абдель Фаттахом эль-Сиси и Мун Чжэ Ином.

Сейчас работа переходит к следующему этапу консервации. Над участком пилона устанавливается временная конструкция из лесов, чтобы защитить остатки от повреждения погодными условиями и обеспечить возможность детальной реставрации. По данным Корейской службы наследия, это первый случай, когда такая защитная система применяется таким образом на египетском археологическом объекте.

Команда также тесно сотрудничает с местным египетским персоналом, проводя обучение по методам архитектурной документации и 3D-сканирования. Эти усилия способствуют долгосрочному сохранению памятников и обеспечивают обмен знаниями и техниками в рамках процесса консервации.

Открытие демонстрирует, что даже такие хорошо изученные объекты, как Рамессеум, все еще могут предоставить новую информацию. Каждая надпись расширяет понимание истории Древнего Египта, помогая исследователям составить более четкое представление о том, как эти памятники использовались и поддерживались на протяжении времени.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, Korea Heritage Service, Wikipedia.