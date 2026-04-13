Корейські археологи знайшли картуш з ім'ям Рамзеса II: нове відкриття у Луксорі (фото)

Нові написи, виявлені у Луксорі, додали нових подробиць до історії одного з найбільш досліджених храмів Стародавнього Єгипту. Нещодавні польові дослідження поблизу пошкодженої споруди виявили ієрогліфи, які безпосередньо пов’язані з Рамзесом II, що проливає більше світла на діяльність у цьому місці.

Відкриття відбулося в Рамессеумі, храмі, збудованому за часів правління Рамзеса II, пише Фокус.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Команда вчених з Корейської служби охорони культурної спадщини та Корейського національного університету культурної спадщини виявила висічений картуш поблизу залишків зруйнованого пілона храму. Цей картуш овальної форми, який у Стародавньому Єгипті використовувався для вписування імен фараонів, чітко містить ім’я Рамзеса II.

Картуші були тісно пов'язані з королівською ідентичністю в Стародавньому Єгипті. Оскільки вони містили імена правителів, вони допомагають дослідникам більш точно датувати споруди та написи. У цьому випадку картуш підтвердив, що ця частина храмового комплексу була пов'язана з Рамзесом II, однією з найвидатніших постатей в історії Єгипту.

Відео дня

Рамессеум був побудований у XIII столітті до н. е. як похоронний храм, де після смерті царя проводилися ритуали на його честь. Згодом значна частина споруди була пошкоджена, а вхідний пілон зрештою обвалився. Нинішні роботи зосереджені на документуванні та стабілізації збережених частин перед будь-якими спробами реконструкції.

Окрім картуша, дослідники виявили частину архітектурного елемента, що містила назву місця, яке раніше не було зафіксовано. Ця знахідка може стосуватися регіонів, пов’язаних з правлінням Рамзеса II, що відкриває можливий напрямок для майбутніх досліджень щодо меж його влади.

Картуш овальної форми, який у Стародавньому Єгипті використовувався для вписування імен фараонів, чітко містить ім"я Рамзеса II

Проєкт був частиною співпраці між корейськими установами та Вищою радою з питань старожитностей Єгипту, яка розпочалася у 2023 році. Партнерство стало результатом обговорень між Абдель Фаттахом ель-Сісі та Мун Чже Іном.

Зараз робота переходить до наступного етапу консервації. Над ділянкою пілону встановлюється тимчасова конструкція з риштування, щоб захистити залишки від пошкодження погодними умовами та забезпечити можливість детальної реставрації. За даними Корейської служби спадщини, це перший випадок, коли така захисна система застосовується таким чином на єгипетському археологічному об’єкті.

Опитування Які наукові теми вам цікаво читати? Опитування відкрите до Космос Штучний інтелект Робототехніка Археологія Природа Здоров’я Зелена енергетика Історія Точні науки Голосувати

Команда також тісно співпрацює з місцевим єгипетським персоналом, проводячи навчання з методів архітектурної документації та 3D-сканування. Ці зусилля сприяють довгостроковому збереженню пам'яток та забезпечують обмін знаннями й техніками в рамках процесу консервації.

Важливо

Відкриття демонструє, що навіть такі добре вивчені об'єкти, як Рамессеум, все ще можуть надати нову інформацію. Кожен напис розширює розуміння історії Стародавнього Єгипту, допомагаючи дослідникам скласти чіткіше уявлення про те, як ці пам'ятки використовувалися та підтримувалися упродовж часу.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, Korea Heritage Service, Wikipedia.