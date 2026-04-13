Ховає невідомий артефакт: 2000-річна мумія хлопчика здивувала вчених (фото)

Вчені виявили, що мумія єгипетського хлопчика, якій близько 2000 років, приховує одну таємницю. Сучасна візуалізація показала невідомий предмет, що лежить на грудях хлопчика, що породило питання щодо його особи та похоронних традицій у Стародавньому Єгипті.

Мумія зберігається в Архієпископському музеї у Вроцлаві з 1914 року, коли Адольф Бертрам привіз її з колекції антикваріату. Упродовж понад століття вона залишалася практично недослідженою, пише Фокус.

У 2023 році на прохання архієпископа Йозефа Купного розпочалося повне наукове дослідження. Дослідницька група під керівництвом Агати Кубали з Вроцлавського університету використовувала рентгенівську візуалізацію та комп'ютерну томографію для вивчення мумії без заподіяння їй шкоди.

Сканування показало, що мумія належала хлопчику, який помер у віці близько восьми років. Дослідники визначили його вік, вивчивши розвиток зубів — один із найточніших методів дослідження останків дітей. Тіло, довжиною 123 сантиметри, було добре збереженим, а анатомічні особливості підтвердили стать дитини. Однак вчені не виявили жодних чітких ознак, які пояснювали б причину смерті, тож це питання залишилося без відповіді.

Візуалізація також показала, як було підготовлено тіло. Мозок видалили через носову порожнину, що є відомим єгипетським методом. Більшість внутрішніх органів вилучені, ймовірно, за допомогою менш поширених технік без видимого розрізу черевної порожнини. Ці деталі вказують на те, що поховання, ймовірно, відбулося в період Птолемеїв і належало родині середнього достатку.

Хоча записи про походження мумії були знищені під час Другої світової війни, дослідники проаналізували оздоблення картонажу в пошуках підказок. На розфарбованій оболонці мумії зображені лотоси, розетки та крилатий скарабей — елементи, пов’язані з похоронним мистецтвом Верхнього Єгипту, зокрема поблизу Ком-Омбо та Асуана. Одне незвичайне зображення, можливо, зображує божество Нехебкау, яке несе мумію.

Найбільш загадковою знахідкою залишається прихований предмет, розміщений на грудях хлопчика. КТ-сканування показало, що це може бути папірус або амулет, який, можливо, містить ім’я дитини або захисний текст для загробного життя. Через крихкий стан картонажу предмет поки що не можна вилучити або дослідити безпосередньо.

Написана понад 2000 років тому: вчені знайшли втрачену працю античного філософа (фото)

Це дослідження показує, як сучасні технології змінили археологію. Сканування з високою роздільною здатністю дозволило вченим створити детальні 3D-моделі, розділяючи кістки, обгортки та залишки м'яких тканин шар за шаром. Подальші дослідження можуть також прояснити, звідки походив хлопчик і як він помер.

Раніше Фокус писав про таємничу споруду, виявлену на півночі Єгипту. Після багаторічних розкопок в Телль-ель-Фарамі, що входить до складу стародавнього міста Пелузіум, де дослідники виявили залишки храму, пов’язаного з місцевим божеством.

Також ми розповідали про таємничі талайоти Менорки. Ці споруди побудували прдеставники цивілізації, про яку не збереглося жодних відомостей.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, University of Wrocław.