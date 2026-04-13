Прячет неизвестный артефакт: 2000-летняя мумия мальчика удивила ученых (фото)

Ученые обнаружили, что мумия египетского мальчика, которой около 2000 лет, скрывает одну тайну. Современная визуализация показала неизвестный предмет, лежащий на груди мальчика, что породило вопросы относительно его личности и погребальных традиций в Древнем Египте.

Мумия хранится в Архиепископском музее во Вроцлаве с 1914 года, когда Адольф Бертрам привез ее из коллекции антиквариата. На протяжении более века она оставалась практически неисследованной, пишет Фокус.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В 2023 году по просьбе архиепископа Йозефа Купного началось полное научное исследование. Исследовательская группа под руководством Агаты Кубалы из Вроцлавского университета использовала рентгеновскую визуализацию и компьютерную томографию для изучения мумии без причинения ей вреда.

Відео дня

Сканирование показало, что мумия принадлежала мальчику, который умер в возрасте около восьми лет. Исследователи определили его возраст, изучив развитие зубов — один из самых точных методов исследования останков детей. Тело, длиной 123 сантиметра, было хорошо сохранившимся, а анатомические особенности подтвердили пол ребенка. Однако ученые не обнаружили никаких четких признаков, которые объясняли бы причину смерти, поэтому этот вопрос остался без ответа.

Визуализация также показала, как было подготовлено тело. Мозг удалили через носовую полость, что является известным египетским методом. Большинство внутренних органов извлечены, вероятно, с помощью менее распространенных техник без видимого разреза брюшной полости. Эти детали указывают на то, что захоронение, вероятно, произошло в период Птолемеев и принадлежало семье среднего достатка.

Хотя записи о происхождении мумии были уничтожены во время Второй мировой войны, исследователи проанализировали отделку картонажа в поисках подсказок. На раскрашенной оболочке мумии изображены лотосы, розетки и крылатый скарабей — элементы, связанные с погребальным искусством Верхнего Египта, в частности вблизи Ком-Омбо и Асуана. Одно необычное изображение, возможно, изображает божество Нехебкау, которое несет мумию.

Наиболее загадочной находкой остается скрытый предмет, размещенный на груди мальчика. КТ-сканирование показало, что это может быть папирус или амулет, который, возможно, содержит имя ребенка или защитный текст для загробной жизни. Из-за хрупкого состояния картонажа предмет пока нельзя изъять или исследовать напрямую.

Важно

Написана более 2000 лет назад: ученые нашли утраченный труд античного философа (фото)

Это исследование показывает, как современные технологии изменили археологию. Сканирование с высоким разрешением позволило ученым создать детальные 3D-модели, разделяя кости, обертки и остатки мягких тканей слой за слоем. Дальнейшие исследования могут также прояснить, откуда происходил мальчик и как он умер.

Ранее Фокус писал о таинственном сооружении, обнаруженном на севере Египта. После многолетних раскопок в Телль-эль-Фараме, входящем в состав древнего города Пелузиум, исследователи обнаружили остатки храма, связанного с местным божеством.

Также мы рассказывали о таинственных талайотах Менорки. Эти сооружения построили представители цивилизации, о которой не сохранилось никаких сведений.

