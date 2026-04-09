Талайоты Менорки: в чем разгадка тайны утраченной средиземноморской цивилизации (фото)

На средиземноморском острове Менорка до сих пор возвышаются массивные каменные башни, свидетельствующие об остатках доисторического общества, история которого до конца не известна. Эти сооружения, которые называются талайотами, являются одними из самых выдающихся археологических памятников Европы.

В 2023 году этот ландшафт получил мировое признание, когда эти памятники включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, что продемонстрировало их важность.

Культура, создавшая эти памятники, развивалась на Балеарских островах, особенно на Менорке и Майорке, примерно между 1500 г. до н. э. и 123 г. до н. э. Ее строители использовали большие каменные блоки, уложенные без раствора, — метод, который часто называют циклопическим строительством.

На территории Менорки зарегистрировано более 1500 доисторических памятников, что создает одну из самых высоких концентраций древних сооружений в Средиземноморском регионе. Среди них выделяются три основных типа: талайоты — сооружения, похожие на башни; таулы — Т-образные каменные сооружения, связанные с ритуалами; и наветы — погребальные камеры в форме лодки. Каждый тип дает определенное представление об обществе, но ни один не дает полного объяснения.

Талайоты остаются наиболее узнаваемыми и дискуссионными объектами. Исследователи выдвинули несколько возможных версий их назначения. Некоторые считают, что они служили сторожевыми башнями для обороны и связи, а другие видят в них места сбора или символы власти.

Разнообразие их конструкции подтверждает мысль, что они выполняли не одно назначение. Некоторые имеют внутренние камеры, другие — сплошные; одни круговые, другие — прямоугольные. Это разнообразие свидетельствует о том, что их роль могла меняться со временем, отражая изменения в социальной или политической жизни.

Соседние сооружения добавляют еще большей сложности. Таулы, которые встречаются только на Менорке, расположены в закрытых пространствах и содержат следы ритуальной деятельности, в частности использование огня и останки животных.

Наветы, одни из древнейших сооружений на острове, использовались для коллективных захоронений и содержали как человеческие останки, так и предметы, положенные вместе с умершими. Эти находки указывают на организованные традиции, связанные со смертью и верованиями.

Некоторые исследователи также изучали, соответствуют ли определенные сооружения небесным явлениям, предполагая, что астрономия могла играть роль в их размещении, хотя эта идея до сих пор является предметом дискуссий.

В период строительства талайотов также происходили изменения в организации общин. Поселения стали более структурированными, а свидетельства указывают на наличие социальной иерархии, возможно, с лидерами, которые контролировали ресурсы. Археологические находки указывают на системы хранения и распределения пищи, что свидетельствует о скоординированном планировании.

Однако примерно к 500 г. до н. э. многие талайоты уже не использовались. Это изменение совпало с усилением контактов с внешними культурами, в частности с финикийцами и карфагенянами, перед римским завоеванием в 123 г. до н.э. Местная культура не исчезла, а постепенно изменилась под этими влияниями.

Даже после многих лет раскопок многие аспекты талайотов остаются непонятными. Ограниченное количество артефактов, найденных на этих местах, затрудняет их интерпретацию.

Сегодня каменные сооружения Менорки продолжают привлекать внимание как исследователей, так и посетителей. Важность этих памятников заключается не только в том, что известно, но и в том, что остается без ответа, что делает их ключевым предметом для дальнейших исследований и общественного интереса.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews.