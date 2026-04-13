Почему древние европейцы перестали строить мегалиты: ученые нашли ответ (фото)

Строительство мегалитов было важной частью жизни в период неолита в Европе, пока внезапно не прекратилось в конце IV тысячелетия до н. э. Недавнее исследование предполагает, что это изменение могло быть связано с масштабным сокращением численности населения, которое часто называют "упадком неолита".

Предыдущие исследования показали, что прекращение строительства мегалитических гробниц произошло одновременно со стремительными демографическими изменениями, когда первых земледельцев вытеснили группы, прибывшие из Евразийской степи. Чтобы проверить, наблюдалась ли такая закономерность и в других регионах, исследователи проанализировали ДНК 132 человек, похороненных во французском муниципалитете Бури, пишет Фокус.

Результаты показали, что гробница использовалась в двух разных фазах. Первая фаза, датируемая примерно 3200-3100 годами до н. э., включала лиц с местным происхождением. Вторая фаза, начавшаяся около 2900 года до н. э., включала лиц, происхождение которых связано с Иберией и югом Франции.

Это изменение указывает на явную замену населения. Как пояснил автор исследования Фредерик Сирсхольм: "Мы видим четкий генетический разрыв между двумя фазами захоронения. Люди, которые использовали гробницу до и после упадка, кажутся двумя совершенно разными популяциями".

Подобные закономерности наблюдались в других частях Европы, в частности в Германии, Дании и Швеции. Эти результаты подтвердили мысль, что упадок неолита не ограничивался одним регионом, а распространился по всему континенту. Сообщества, которые строили мегалитические гробницы, пришли в упадок, а позже эти территории заняли новые группы.

Фото: Nature Ecology & Evolution

Культурные различия между этими двумя группами были заметны также в погребальных обычаях. В ранней фазе тела клали в вытянутом положении, выравнивая их по главной оси гробницы. В более поздней фазе тела клали в согнутом положении без четкого выравнивания. Эти различия свидетельствовали не только о появлении новых людей, но и о новых традициях.

Затем исследователи искали возможные причины этого масштабного сокращения населения. Одной из подсказок стало большое количество останков младенцев и детей в ранней фазе, что свидетельствовало о повышенной смертности среди младших лиц. Эта закономерность указывала на серьезный кризис, возможно связанный с войной, нехваткой пищи или болезнями.

Дополнительным доказательством стало наличие ДНК Yersinia pestis — бактерии, ответственной за чуму. Это открытие подняло вопрос о том, что болезни могли сыграть определенную роль в упадке. Как отметил автор исследования Мартин Сикора, "хотя нет веских оснований утверждать, что именно чума вызвала упадок населения, общая нагрузка болезней могла быть одним из нескольких факторов, способствовавших этому".

Хотя точная причина осталась неопределенной, исследование подкрепило мнение, что широкомасштабный упадок изменил лицо Европы в этот период. После упадка прибывающие группы повторно использовали существующие могилы и поселялись на территориях, покинутых предыдущим населением.

Исследователи также предположили, что миграции из Иберии и степи могли быть реакцией на этот демографический разрыв, поскольку соседние группы расширялись на новодоступные земли.

Это исследование помогает объяснить один из главных поворотных моментов в ранней европейской истории. Понимание причин упадка неолитических сообществ дает представление о том, как болезни, миграция и экологический стресс могут изменить целые популяции.

При написании этого материала использованы источники: IFLScience, Nature Ecology and Evolution.