Потерянную королевскую печать снова нашли: этот артефакт на самом деле не воровали (фото)
Королевскую печать Эдуарда Исповедника снова нашли после того, как ее считали утраченной на протяжении десятилетий. Этот средневековый артефакт проливает свет на политические идеи, международное влияние и административные изменения в годы, предшествовавшие Нормандскому завоеванию.
Эта восковая печать, которую часто называют печатью Сен-Дени, исчезла из Французского национального архива еще в 1980-х годах. Ее снова нашел Гильем Доранде во время просмотра коллекций отдельных печатей в Париже, пишет Фокус.
Печать не была украдена, а была неправильно классифицирована и хранилась отдельно от оригинального документа. Ее возвращение решило давнюю проблему для историков и восстановило доступ к одной из лишь трех сохранившихся аутентичных печатей, связанных с Эдуардом.
Этот артефакт, датируемый примерно 1053-1057 годами, относится к последним годам правления Эдуарда Исповедника. Он был прикреплен к хартии — типу королевского документа, который в то время был еще относительно новым в Англии.
В отличие от предыдущих практик, опиравшихся на списки свидетелей, эта система использовала печати для подтверждения полномочий. Дизайн предмета примечателен: он двусторонний, на нем изображен король, сидящий с символами власти, такими как скипетр, держава и меч. Этот визуальный формат ознаменовал четкое изменение в том, как короли демонстрировали свою власть.
Печать также содержит необычную надпись: "Anglorum basileus". Использование греческого слова "basileus", которое обычно ассоциируется с византийскими императорами, указывает на широкие политические связи.
Исследователи считают, что Эдуард находился под влиянием как византийских, так и континентальных традиций, приводя свой образ в соответствие с более широкими имперскими представлениями. Включение меча, редко встречающегося в западной королевской символике того периода, подтверждает эту связь, отражая стили, встречающиеся на византийских монетах.
Вне художественных особенностей печать дает представление об изменениях в управлении. Она тесно связана с распространением запечатанных хартий, которые объединяли юридическую власть с практическим администрированием. Это изменение помогло стандартизировать королевские приказы и облегчило их распознавание по всему королевству. Оно ознаменовало переход к более структурированной системе правления, приблизив Англию к административным практикам, распространенным в других частях Европы.
Эдуард Исповедник правил с 1042 по 1066 год как последний англосаксонский король из династии Вессексов. Известный своими сильными религиозными убеждениями, он впоследствии был провозглашен святым. Его правление сочетало древние английские традиции с новыми влияниями из Европы и других регионов.Важно
Этот артефакт меняет взгляд историков на раннюю английскую корону. Даже такой небольшой предмет, как восковая печать, может отражать значительные изменения во власти, идентичности и управлении.
При написании этого материала использованы источники: Arkeonews.