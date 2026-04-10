Происхождение клада неизвестно: что обнаружили ученые о выдающейся коллекции византийских монет (фото)

Коллекция византийских золотых монет, известная как "Сокровище из Сиваса", позволила по-новому взглянуть на бурный период раннесредневековой истории. Этот клад VII века, хранящийся в Археологическом музее города Сивас, раскрыл важные подробности об экономических и политических условиях в Византийской империи во времена кризиса и перемен.

Сокровище попало в музей в 2009 году после конфискации, но место его первоначальной находки осталось неизвестным. Несмотря на этот пробел, исследователи определили, что монеты составляют целостную группу, отчеканенную между 602 и 668 годами н. э., пишет Фокус.

Большую часть коллекции составляют золотые солиды и одна тремиссис, выпущенные во времена правления Фоки, Ираклия и Константа II. Эта последовательность помогла установить четкую хронологию производства монет во времена последовательных правителей.

Фото: PROPONTICA

Такие сокровища часто отражали моменты неопределенности. Историки предполагают, что подобные коллекции прятали во время войн, вторжений или экономической нестабильности. VII век принес Византии серьезные вызовы, в частности конфликты с Сасанидской империей, территориальные потери и внутренние беспорядки.

Основу клада составляли солиды, которые начали чеканить во времена Константина I. Эта золотая монета стала основой византийской валюты и была широко принята в Европе. Современные исследователи часто называют эту монету "долларом Средневековья", она весила около 4,5 граммов и сохраняла стабильную стоимость даже в трудные времена. Разнообразие монет в кладе из Сиваса продемонстрировало незначительные изменения в весе и пробе, что указывало на изменчивое экономическое давление.

Монеты также имели политическое значение. Портреты императоров отражали изменения в стиле и сообщениях. Во времена Фоки изображения стали более реалистичными, отойдя от предыдущих идеальных форм. Во время правления Ираклия на монетах начали появляться несколько фигур, в частности наследники, что указывало на династическую преемственность. Религиозные символы, такие как кресты, стали более распространенными, что свидетельствует о растущей роли христианства в имперской идентичности.

Сокровище также дало подсказки относительно византийской экономики. Такие коллекции монет помогают исследователям изучать оборот, инфляцию и распределение богатства. Меньшее количество более поздних монет свидетельствовало об уменьшении экономической активности, вероятно связанное с территориальными потерями. Хорошо сохранившиеся монеты указывали на то, что их хранили как сбережения, а не использовали в повседневной торговле, что показывает, как люди защищали богатство в смутные времена.

VII век стал поворотным моментом для Византийского государства. По мере сокращения территорий и усиления внешних угроз менялись административные и экономические системы. Производство монет стало более централизованным, особенно в Константинополе. Монеты из сокровищницы Сиваса отражают эти изменения. Их содержание золота свидетельствовало о попытке сохранить стабильность, тогда как небольшие отклонения указывали на растущую финансовую нагрузку.

Изучение сокровища остается важным и сегодня, поскольку помогает объяснить, как общества реагируют на кризисы, сохраняют богатство и поддерживают системы в условиях давления.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, PROPONTICA.