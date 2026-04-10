Походження скарбу невідоме: що дізналися вчені про видатну колекцію візантійських монет (фото)

Колекція візантійських золотих монет, відома як "Скарб із Сіваса", дала змогу по-новому поглянути на бурхливий період ранньосередньовічної історії. Цей скарб VII століття, що зберігається в Археологічному музеї міста Сівас, розкрив важливі подробиці про економічні та політичні умови у Візантійській імперії в часи кризи та змін.

Скарб потрапив до музею в 2009 році після конфіскації, але місце його первісної знахідки залишилося невідомим. Попри цю прогалину, дослідники визначили, що монети становлять цілісну групу, викарбувану між 602 і 668 роками н. е., пише Фокус.

Більшу частину колекції складають золоті соліди та одна треміссіс, випущені за часів правління Фоки, Іраклія та Константа II. Ця послідовність допомогла встановити чітку хронологію виробництва монет за часів послідовних правителів.

Такі скарби часто відображали моменти невизначеності. Історики припускають, що подібні колекції ховали під час воєн, вторгнень або економічної нестабільності. VII століття принесло Візантії серйозні виклики, зокрема конфлікти з Сасанідською імперією, територіальні втрати та внутрішні заворушення.

Основу скарбу складали соліди, які почали карбувати за часів Костянтина I. Ця золота монета стала основою візантійської валюти і була широко прийнята в Європі. Сучасні дослідники часто називають цю монету "доларом Середньовіччя", вона важила близько 4,5 грамів і зберігала стабільну вартість навіть у скрутні часи. Різноманітність монет у скарбі із Сіваса продемонструвала незначні зміни у вазі та пробі, що вказувало на мінливий економічний тиск.

Монети також мали політичне значення. Портрети імператорів відображали зміни у стилі та повідомленнях. За часів Фоки зображення стали реалістичнішими, відійшовши від попередніх ідеальних форм. Під час правління Іраклія на монетах почали з’являтися кілька фігур, зокрема спадкоємці, що вказувало на династичну спадкоємність. Релігійні символи, такі як хрести, стали більш поширеними, що свідчить про зростаючу роль християнства в імперській ідентичності.

Скарб також дав підказки щодо візантійської економіки. Такі колекції монет допомагають дослідникам вивчати обіг, інфляцію та розподіл багатства. Менша кількість пізніших монет свідчила про зменшення економічної активності, ймовірно пов’язане з територіальними втратами. Добре збережені монети вказували на те, що їх зберігали як заощадження, а не використовували в повсякденній торгівлі, що показує, як люди захищали багатство в непевні часи.

VII століття стало поворотним моментом для Візантійської держави. У міру скорочення територій та посилення зовнішніх загроз змінювалися адміністративні та економічні системи. Виробництво монет стало більш централізованим, особливо в Константинополі. Монети зі скарбу Сіваса відображають ці зміни. Їхній вміст золота свідчив про намагання зберегти стабільність, тоді як невеликі відхилення вказували на зростаюче фінансове навантаження.

Артефакт, якого не мало б бути: знахідка британського пошуковця спантеличила археологів (фото)

Вивчення скарбу залишається важливим і сьогодні, оскільки допомагає пояснити, як суспільства реагують на кризи, зберігають багатство та підтримують системи в умовах тиску.

Раніше Фокус писав про 1000-річний рунічний перстень, знайдений у Лінкольнширі, Англія. Його знайшли за допомогою металошукача.

Також ми розповідали про старовинну мозаїку, виявлену у Туреччині. Ця знахідка пов'язана з легендарними скарбами Трої.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, PROPONTICA.