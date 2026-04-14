Втрачену королівську печатку знову знайшли: цей артефакт насправді не крали (фото)

Королівську печатку Едуарда Сповідника знову знайшли після того, як її вважали втраченою упродовж десятиліть. Цей середньовічний артефакт проливає світло на політичні ідеї, міжнародний вплив та адміністративні зміни в роки, що передували Нормандському завоюванню.

Ця воскова печатка, яку часто називають печаткою Сен-Дені, зникла з Французького національного архіву ще в 1980-х роках. Її знову знайшов Гільем Доранде під час перегляду колекцій окремих печаток у Парижі, пише Фокус.

Печатка не була вкрадена, а була неправильно класифікована та зберігалася окремо від оригінального документа. Її повернення вирішило давню проблему для істориків та відновило доступ до однієї з лише трьох збережених автентичних печаток, пов’язаних з Едуардом.

Цей артефакт, що датується приблизно 1053–1057 роками, належить до останніх років правління Едуарда Сповідника. Він був прикріплений до хартії — типу королівського документа, який на той час був ще відносно новим в Англії.

На відміну від попередніх практик, що спиралися на списки свідків, ця система використовувала печатки для підтвердження повноважень. Дизайн предмета примітний: він двосторонній, на ньому зображено короля, що сидить із символами влади, такими як скіпетр, держава та меч. Цей візуальний формат ознаменував чітку зміну в тому, як королі демонстрували свою владу.

Печатка також містить незвичайний напис: "Anglorum basileus". Використання грецького слова "basileus", яке зазвичай асоціюється з візантійськими імператорами, вказує на широкі політичні зв’язки.

Дослідники вважають, що Едуард перебував під впливом як візантійських, так і континентальних традицій, приводячи свій образ у відповідність до ширших імперських уявлень. Включення меча, що рідко зустрічається у західній королівській символіці того періоду, підтверджує цей зв’язок, віддзеркалюючи стилі, що зустрічаються на візантійських монетах.

Поза художніми особливостями печатка дає уявлення про зміни в управлінні. Вона тісно пов’язана з поширенням запечатаних хартій, що поєднували юридичну владу з практичним адмініструванням. Ця зміна допомогла стандартизувати королівські накази та полегшила їхнє розпізнавання по всьому королівству. Вона ознаменувала перехід до більш структурованої системи правління, наблизивши Англію до адміністративних практик, поширених в інших частинах Європи.

Едуард Сповідник правив з 1042 по 1066 рік як останній англосаксонський король з династії Вессекс. Відомий своїми сильними релігійними переконаннями, він згодом був проголошений святим. Його правління поєднало давні англійські традиції з новими впливами з Європи та інших регіонів.

Цей артефакт змінює погляд істориків на ранню англійську корону. Навіть такий невеликий предмет, як воскова печатка, може відображати значні зміни у владі, ідентичності та управлінні.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews.