Не только ради красоты: зачем мая вставляли драгоценные камни в зубы (фото)

Старинный зуб с драгоценной пломбой показал, что стоматологические процедуры мая, возможно, выходили за пределы декоративной функции. Это ставит под сомнение прежние представления о том, что такие процедуры ограничивались только видимыми зубами и проводились преимущественно из эстетических соображений.

Открытие касается нижнего моляра из доиспанского периода мая, хранящегося в музее Пополь-Вух Университета Франсиско Маррокина. Исследователи обнаружили зеленый камень, вероятно жадеит, тщательно размещенный в центре жевательной поверхности зуба, пишет Фокус.

В отличие от предыдущих примеров стоматологических процедур мая, которые сосредотачивались на передних зубах, таких как резцы, эта модификация была сделана на скрытом моляре.

Более тщательное исследование показало, что камень был точно вставлен в иссеченную полость, где соприкасаются бугорки зуба. Поверхность осталась гладкой, что позволяло нормально жевать. Это указывало на то, что человек, выполнивший эту процедуру, понимал как строение, так и функцию зубов.

Чтобы определить, когда был вставлен камень, исследователи использовали конусно-лучевую компьютерную томографию. Этот метод позволил им изучить внутреннюю структуру зуба, не нанося ему вреда.

Мая часто просверливали небольшие отверстия в передних зубах и заполняли их такими материалами, как нефрит, бирюза или гематит Фото: Wikimedia Commons

Сканирование выявило минеральные отложения внутри пульповой камеры, что является известной реакцией на стресс или травму живой ткани. Эти отложения образовались непосредственно под вырезанным участком, что свидетельствует о том, что зуб реагировал, когда человек еще был живым.

Внутренние особенности зуба, включая широкую пульповую камеру и четкие корневые каналы, свидетельствуют о том, что человек был молодым мужчиной, вероятно, в возрасте от 24 до 30 лет.

Это открытие добавляет новый слой к тому, что известно о стоматологических практиках майя. Предыдущие данные показывали, что майя часто просверливали небольшие отверстия в передних зубах и заполняли их такими материалами, как нефрит, бирюза или гематит. Эти изменения были связаны с идентичностью и социальным статусом, поскольку были четко видимыми.

Однако размещение драгоценного камня в моляре открывает другие возможности. Одной из гипотез является то, что эта процедура имела медицинское назначение. Неровная форма полости свидетельствует о том, что поврежденную или пораженную кариесом ткань, вероятно, удалили перед тем, как установить камень. Драгоценный камень мог выполнять роль защитной пломбы.

Стоматологическое лечение в древности не было чем-то неслыханным Фото: Wikipedia

Ранее проведенные исследования показали, что майя использовали натуральные смолы и растительные вещества с антибактериальными свойствами. Эти материалы, вероятно, помогали закрепить камень и снизить риск инфицирования. Хотя сканирование не выявило явных признаков кариеса, исследователи отметили, что сам процесс сверления мог убрать начальные повреждения.

Стоматологическое лечение в древности не было чем-то неслыханным. Археологические находки из Европы и Азии свидетельствуют, что ранние люди чистили полости, сверлили и вставляли зубы. Однако использование драгоценного камня в качестве пломбы в моляре оставалось чрезвычайно редким, особенно в контексте мая.

Этот единственный моляр расширил понимание стоматологических знаний в древней Мезоамерике. Он свидетельствует о том, что майя, возможно, применяли сложные методы лечения чтобы устранить боль или повреждения зубов.

Эта находка показывает, что древние общества разрабатывали практические решения проблем со здоровьем даже при ограниченных возможностях инструментов.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Wikipedia.