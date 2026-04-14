Не лише заради краси: навіщо мая вставляли дорогоцінні камені в зуби (фото)

Старовинний зуб з дорогоцінною пломбою показав, що стоматологічні процедури мая, можливо, виходили за межі декоративної функції. Це ставить під сумнів попередні уявлення про те, що такі процедури обмежувалися лише видимими зубами й проводилися переважно з естетичних міркувань.

Відкриття стосується нижнього моляра з доіспанського періоду мая, що зберігається в музеї Пополь-Вух Університету Франсіско Маррокіна. Дослідники виявили зелений камінь, ймовірно жадеїт, ретельно розміщений у центрі жувальної поверхні зуба, пише Фокус.

На відміну від попередніх прикладів стоматологічних процедур мая, які зосереджувалися на передніх зубах, таких як різці, ця модифікація була зроблена на прихованому молярі.

Більш ретельне дослідження показало, що камінь був точно вставлений у висічену порожнину, де стикаються горбки зуба. Поверхня залишилася гладкою, що дозволяло нормально жувати. Це вказувало на те, що людина, яка виконала цю процедуру, розуміла як будову, так і функцію зубів.

Щоб визначити, коли було вставлено камінь, дослідники використали конусно-променеву комп'ютерну томографію. Цей метод дозволив їм вивчити внутрішню структуру зуба, не завдаючи йому шкоди.

Мая часто просвердлювали невеликі отвори у передніх зубах і заповнювали їх такими матеріалами, як нефрит, бірюза або гематит Фото: Wikimedia Commons

Сканування виявило мінеральні відкладення всередині пульпової камери, що є відомою реакцією на стрес або травму живої тканини. Ці відкладення утворилися безпосередньо під вирізаною ділянкою, що свідчить про те, що зуб реагував, коли людина ще була живою.

Внутрішні особливості зуба, включаючи широку пульпову камеру та чіткі кореневі канали, свідчать про те, що людина була молодим чоловіком, ймовірно, віком від 24 до 30 років.

Це відкриття додає новий шар до того, що відомо про стоматологічні практики мая. Попередні дані показували, що мая часто просвердлювали невеликі отвори у передніх зубах і заповнювали їх такими матеріалами, як нефрит, бірюза або гематит. Ці зміни були пов’язані з ідентичністю та соціальним статусом, оскільки були чітко видимими.

Однак розміщення дорогоцінного каменю в молярі відкриває інші можливості. Однією з гіпотез є те, що ця процедура мала медичне призначення. Нерівна форма порожнини свідчить про те, що пошкоджену або уражену карієсом тканину, ймовірно, видалили перед тим, як встановити камінь. Дорогоцінний камінь міг виконувати роль захисної пломби.

Стоматологічне лікування в давнину не було чимось нечуваним Фото: Wikipedia

Раніше проведені дослідження показали, що мая використовували натуральні смоли та рослинні речовини з антибактеріальними властивостями. Ці матеріали, ймовірно, допомагали закріпити камінь і знизити ризик інфікування. Хоча сканування не виявило явних ознак карієсу, дослідники зазначили, що сам процес свердління міг прибрати початкові пошкодження.

Стоматологічне лікування в давнину не було чимось нечуваним. Археологічні знахідки з Європи та Азії свідчать, що ранні люди чистили порожнини, свердлили та вставляли зуби. Проте використання дорогоцінного каменю як пломби в молярі залишалося надзвичайно рідкісним, особливо в контексті мая.

Цей єдиний моляр розширив розуміння стоматологічних знань у стародавній Мезоамериці. Він свідчить про те, що мая, можливо, застосовували складні методи лікування щоб усунути біль або пошкодження зубів.

Ця знахідка показує, що стародавні суспільства розробляли практичні рішення проблем зі здоров’ям навіть за обмежених можливостей інструментів.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, Wikipedia.