13-летний школьник нашел троянскую монету вблизи Берлина: как это произошло (фото)

Обычная прогулка по сельской местности в Берлине привела к неожиданной находке, которая связывает этот регион с событиями, произошедшими более двух тысяч лет назад. В районе Шпандау 13-летний школьник наткнулся на небольшую бронзовую монету, которая происходит из древней Трои.

Несмотря на небольшие размеры, находка быстро привлекла внимание специалистов. Монета диаметром около 12 миллиметров и весом примерно семь граммов стала первой подтвержденной античной находкой, когда-либо зафиксированной в Берлине, пишет Фокус.

Эксперты датируют монету периодом между 281 и 261 годами до н. э., отнеся ее к эллинистическому периоду. Она была отчеканена в Илионе, другом имени Трои, расположенном на территории современной северо-западной Турции.

Дизайн монеты отражает ее греческое происхождение. На одной стороне изображена голова Афины в коринфском шлеме, а на другой — Афина, которая держит копье и веретено.

Сначала исследователи сомневались, была ли монета утеряна недавно или принадлежала к более древнему историческому слою. Тщательное исследование места находки подтвердило ее подлинность.

Археологи обнаружили четкие признаки длительной человеческой деятельности, связанной, в частности, с погребальными обычаями. В этой местности были найдены керамические обломки и кремированные останки, что указывает на использование этого участка как захоронения в бронзовом и раннем железном веках.

Дальнейшие находки дополнили картину. Артефакты из периода Римской империи и славянская накладка на ножны ножа показали, что этот участок использовался на протяжении многих исторических периодов.

Ранее в Берлине не находили греческих артефактов, хотя римские предметы появлялись время от времени. Это сделало монету важным дополнением к археологическим данным региона. Ее наличие также подняло важный вопрос: как предмет из Трои попал в Северную Европу?

Историки указали на торговые сети, соединявшие Средиземноморье с Балтийским регионом в древности. Одним из ключевых товаров, которыми торговали этими путями, был янтарь, известный грекам как "электрон".

В древних сказаниях также упоминается Пифей, греческий мореплаватель, который путешествовал около 330 г. до н. э. Считается, что он исследовал части Северной Европы, предоставив ранние свидетельства контактов между отдаленными регионами. Хотя нет прямых доказательств, связывающих эту монету с такими путешествиями, его путешествия подтверждают идею, что связи между этими регионами уже существовали.

Учитывая относительно низкую материальную ценность монеты, эксперты предположили, что она, возможно, не служила валютой в обычном понимании. Зато ее размещение в захоронении указывает на символическое или ритуальное назначение. Возможно, ее использовали как жертву или она имела культурное значение для людей, которые ее там положили.

Сегодня монета выставлена в музее PETRI в Берлине, где посетители могут увидеть ее в рамках выставки "Современные находки". Экспозиция дает возможность детально рассмотреть артефакт и понять более широкий исторический контекст, стоящий за ним.

Эта находка демонстрирует важность тщательной археологической работы и ценность даже небольших предметов. Монета является четким доказательством того, что отдаленные культуры были связаны между собой способами, которые до сих пор раскрываются.

