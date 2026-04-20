Древняя мумия прятала тайну на протяжении тысячелетий: такой находки никто не ожидал (фото)

В Оксиринхе, Египет, археологи обнаружили необычное захоронение римского периода, в котором нашли фрагмент "Илиады", спрятанный внутри мумии. Эта находка добавляет новое измерение одному из важнейших археологических объектов Египта.

Проект возглавляли исследователи из Барселонского университета и Института Древнего Ближнего Востока под руководством доктора Майте Маскорт и доктора Эстер Понс Мелладо, пишет Фокус.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Погребальный комплекс датируется римским периодом и расположен вблизи более ранней гробницы времен Птолемеев. Археологи обнаружили три известняковые камеры, которые получили значительные повреждения с течением времени и в результате разграблений. Внутри они нашли необычное сочетание способов захоронения.

Відео дня

Большие керамические сосуды содержали кремированные останки, что является редким явлением в египетской археологии, наряду с костями младенцев и черепами кошек, завернутыми в ткань. Такое сочетание свидетельствует о том, что в период культурных изменений кремация применялась наряду с традиционными египетскими захоронениями.

Погребальный комплекс датируется римским периодом и расположен вблизи более ранней гробницы времен Птолемеев Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Среди находок поблизости были терракотовые и бронзовые статуэтки, такие как изображение бога Гарпократа и маленькая статуэтка Купидона. Эти предметы указывают на сочетание египетских и греко-римских верований, демонстрируя, как различные традиции сосуществовали в этом регионе.

Другое сооружение, получившее название Гробница 65, содержало несколько мумий, завернутых в узорчатое полотно и помещенных в расписанные деревянные саркофаги. Среди погребальных даров археологи нашли три золотых и один медный языки, помещенные в рты умерших. Считалось, что эти амулеты помогают умершим говорить в загробной жизни, особенно во время суда перед Осирисом. Наличие золотых артефактов на некоторых мумиях свидетельствует о том, что погребенные там лица, вероятно, принадлежали к зажиточному слою населения.

Среди погребальных даров археологи нашли три золотых и один медный языки, помещенные в рты умерших Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Самая неординарная находка была сделана внутри одной мумии: фрагмент папируса из II книги "Илиады", приписываемой Гомеру. Отрывок содержит часть "Каталога кораблей", где перечислены греческие войска, отплывшие к Трое. Находка такого текста внутри мумии является чрезвычайно редкой.

Другое сооружение, получившее название Гробница 65, содержала несколько мумий, завернутых в узорчатое полотно и помещенных в расписанные деревянные саркофаги Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

По словам доктора Хишама Эль-Лейти из Высшего совета древностей Египта, эта находка свидетельствует о том, что жители Оксиринха не только находились под влиянием греческой культуры, но и интересовались ее литературой. Это место уже известно тысячами папирусов, найденных с XIX века. Большинство текстов происходило из древних мусорных куч, что делает этот контекст захоронения особенно необычным.

Археологи обнаружили три известняковые камеры, которые получили значительные повреждения с течением времени и в результате разграблений Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Оксиринх уже давно является ключевым источником древних текстов, в частности официальных записей и литературных произведений. Однако размещение литературного текста внутри мумии указывает на преднамеренный акт, который, возможно, связывает литературу с верованиями о загробной жизни или личной идентичности. Исследователи считают, что дальнейшее изучение папируса может дать представление о грамотности, образовании и том, как ценились греческие произведения в римском Египте.

Опрос Какие научные темы вам интересно читать? Опрос открыт до Космос Искусственный интеллект Робототехника Археология Природа Здоровье Зеленая энергетика История Точные науки Голосувати

Найденные артефакты сейчас проходят консервацию и анализ с использованием современных методов визуализации. Министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи отметил, что эта находка демонстрирует историческое богатство региона Минья.

Важно

Это открытие показывает, как египетские традиции продолжали существовать, одновременно впитывая греческие и римские влияния. Сочетание кремации, мумификации, золотых амулетов и классической литературы отражает общество в переходном периоде. Оно также демонстрирует, насколько тесно связаны были древние культуры, а идеи и верования распространялись между регионами и формировали местные обычаи.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Министерство туризма и древностей Египта.