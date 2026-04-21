У Боснії виявили древнє святилище: відкриття породило більше питань, ніж відповідей (фото)

Високо над долиною річки Лашва в центральній Боснії археологи виявили нові свідчення про ритуальні обряди пізньої бронзової доби. Те, що спочатку здавалося типовим високим поселенням у Дінарському регіоні, виявилося древнім святилищем.

Під час розкопок поблизу міста Травник вчені виявили церемоніальний комплекс, центром якого є велика кам’яна стіна у формі літери L. На відміну від укріплень, які зазвичай зустрічаються на подібних пагорбах, ця споруда не огороджує територію і не виконує оборонної функції, пише Фокус.

Натомість дослідники дійшли висновку, що її збудували, аби прикрити та позначити залишки спаленої споруди, що лежала під нею.

Пам'ятка вперше привернула увагу в 2022 році, після того як пошуковці з металошукачами виявили скарб бронзових предметів уздовж видимого кам'яного валу. Колекція, яку згодом передали до Регіонального музею Травника, містила численні предмети, такі як пряжки для ременів, декоративні кріплення та фрагменти металевих листів. Деякі предмети датуються VI століттям до н. е., що вказує на те, що пам'ятка залишалася в користуванні ще довго після завершення її початкової фази.

Під час розкопок поблизу міста Травник вчені виявили церемоніальний комплекс, центром якого є велика кам"яна стіна у формі літери L Фото: Archaeologia Austriaca

Подальші розкопки, проведені у 2024 та 2025 роках командами з Австрійського археологічного інституту та боснійських установ, надали більш детальні дані. Стіна, довжиною приблизно 63 метри та висотою до трьох метрів, відрізняється від стандартних оборонних споруд. Її L-подібне планування розділяє плато, не обмежуючи доступу, що вказує на символічну або просторову функцію, а не на захист.

Матеріали, використані в будівництві, також вказують на планові зусилля. Стіна включає білуватий вапняк, який не був доступний на місці і мав бути привезений з відстані щонайменше 1,5 кілометра. Це вказує на організовану працю та кілька етапів будівництва.

Найбільш значущі знахідки виявили під стіною. Археологи ідентифікували залишки згорілої споруди, зокрема обвуглені дерев'яні елементи та фрагменти підлоги. Також вчені знайшли дві великі посудини для зберігання: одна впала, а іншу навмисно поставили вертикально в землю.

Пізніші знахідки, зокрема металеві предмети VI століття до н. е., свідчать про тривале використання цього місця упродовж кількох століть Фото: Archaeologia Austriaca

Стратиграфічний аналіз підтвердив, що стіна була зведена безпосередньо над цими залишками. Це вказує на те, що споруда була навмисно запечатана, а не покинута. Такий підхід свідчить про те, що згоріла будівля зберігала своє значення після руйнування.

Радіовуглецеве датування показало, що згоріла споруда датується періодом між XI і IX століттями до н. е., тоді як активність на цьому місці тривала з XIII до IX століття до н. е. Пізніші знахідки, зокрема металеві предмети VI століття до н. е., свідчать про тривале використання цього місця упродовж кількох століть.

Немає чітких доказів постійного проживання на цьому місці. Натомість матеріальні свідчення вказують на періодичні візити. Артефакти, зокрема браслети та спіралі, були розміщені в стіні в контрольованому порядку. Додаткові предмети, зокрема наконечник спису та прикрашена шпилька, вказують на зв’язки з культурними традиціями Центральної Європи.

Аналіз кераміки підтверджує цю інтерпретацію. Кераміка відрізняється від тієї, що була знайдена в сусідніх поселеннях, демонструючи канавчасте та грановане оздоблення, пов’язане з культурою полів похоронних урн, що поширювався по всьому Карпатському басейну та Дунайському регіону в пізній бронзовій добі.

Серед знахідок була невелика глиняна фігурка, що поєднує риси людини та тварини. Її форма вказує на символічне або ритуальне використання, хоча її точна функція залишається незрозумілою.

Роль вогню є центральною для інтерпретації цього місця. Згорілу споруду навмисно зберегли під стіною. Це вказує на те, що подія, пов’язана з вогнем, вважалася значущою. Будівництво стіни, ймовірно, слугувало для позначення або офіційного закріплення цього місця.

Згодом це місце продовжувало привертати увагу. Повторне розміщення предметів та відсутність побутових залишків свідчать про те, що воно функціонувало як місце для конкретних обрядів, а не для повсякденного використання.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, Archaeologia Austriaca.