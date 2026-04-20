Знищило стихійне лихо: археологи знайшли древнє поселення у Німеччині (фото)

У місті Біль, Німеччина, під час будівельних робіт виявили сліди стародавнього поселення. Завдяки вологому ґрунту, позбавленому кисню, дерев’яні залишки збереглися впродовж тисячоліть, давши рідкісну можливість зазирнути в життя недовговічної доісторичної громади.

Розкопки, проведені у 2018 та 2019 роках, поступово оголили структуру поселення. У міру зняття шарів ґрунту з'являлися ряди дерев'яних стовпів, які все ще стояли там, де їх спочатку встановили, пише Фокус.

Понад 1300 стовпів позначали місця розташування будинків, а поблизу лежали розкидані фрагменти деревини, що вказували на місця, де споруди обвалилися. На відміну від багатьох доісторичних пам'яток, де збереглися лише фрагменти, це місце зберегло чіткий план, який показав, як колись виглядало село.

Датування за річними кільцями дерев надало точну інформацію про поселення. Деревина показала, що будівництво розпочалося близько 3842 року до н. е. і тривало лише кілька років. До 3838 року до н. е. поселення вже було покинуте. Такий вузький часовий проміжок є рідкісним у доісторичній археології і дозволив дослідникам простежити весь життєвий цикл села з незвичайною чіткістю.

Розташування будівель показало, як розвивалося поселення. Спочатку вздовж берега озера стояв один ряд будинків. Згодом з обох боків додавалися нові споруди, утворюючи більший комплекс. Мешканці також збудували дерев'яні бар'єри, звернені до води, ймовірно, щоб зменшити вплив хвиль. Однак ці захисні споруди простояли недовго.

Докази свідчать, що поворотним моментом стала потужна буря. Сильний вітер, ймовірно західний, гнав воду на поселення з такою силою, що пошкодив його споруди. Стовпи були зміщені або вирвані, а кілька будівель стали нестійкими або були зруйновані.

Мешканці не покинули це місце одразу. Сліди ремонту свідчили про спроби відновити частини села. Деякі стовпи були встановлені заново, а пошкоджені ділянки — відбудовані. Попри ці зусилля, поселення покинули упродовж короткого періоду.

Артефакти, знайдені під час розкопок, дали уявлення про повсякденне життя. Фрагменти кераміки, кам'яні знаряддя та предмети з кістки й рогу свідчать про повсякденну діяльність. Більшість матеріалів походила з прилеглих територій, але певні стилі вказували на зв'язки з такими регіонами, як центральна Швейцарія, долина Рони та частини південної Франції.

Залишки рослин і тварин розкрили деталі про джерела їжі. Селяни, ймовірно, вирощували сільськогосподарські культури, збирали дикі рослини та використовували ресурси озера. Ці практики відповідали моделям, що спостерігалися в інших приозерних громадах того ж періоду в регіоні Трьох озер.

Ця пам'ятка є частиною ширшої групи доісторичних поселень у Альпійському регіоні, багато з яких входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під назвою "Доісторичні пальові поселення навколо Альп". Ці місця є важливими для розуміння ранніх землеробських суспільств та того, як люди пристосовувалися до життя біля води.

Поселення в Білі виділяється тим, наскільки чітко можна простежити його історію. Від будівництва до руйнування та коротких спроб відновлення — послідовність подій залишається видимою.

Це поселення показує, як невелика громада будувалася, розширювалася та, стикнувшись з раптовими руйнуваннями, зрештою покинула цю місцевість. Такі знахідки допомагають дослідити реалії життя тисячі років тому та демонструють цінність збереження археологічних свідчень.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, Bern University.