Знахідкам 1700 років: археологи знайшли рідкісні бронзові артефакти на півночі Німеччини (фото)

У регіоні Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини археологи виявили кілька бронзових посудин, датованих III–V століттями нашої ери. Ці знахідки демонструють, як віддалені регіони Європи були пов’язані між собою в епоху пізньої античності.

Державне археологічне управління Шлезвіг-Гольштейну охарактеризувало цю знахідку як надзвичайно рідкісну. Подібні артефакти в цьому регіоні досі знаходили лише раз, тому ці бронзові казани стали важливим доповненням до досліджень мереж обміну в період Великого переселення народів, пише Фокус.

Предмети виявили осінню 2025 року під час ліцензованих пошуків за допомогою металошукачів, які проводила данська група у співпраці з німецькими археологами. Те, що почалося як слабкий сигнал, призвело до виявлення фрагментів, зокрема частин ручок, які згодом вказали на наявність кількох посудин.

Фото: ALSH

Експерти ідентифікували ці предмети як "казани Вестланда" — відомий тип римських провінційних виробів. Ці посудини спочатку виготовлялися в районах, що перебували під впливом Римської імперії, і їх знаходили у Скандинавії, поблизу Рейну та вздовж узбережжя Північного моря.

Наявність таких артефактів у Шлезвіг-Гольштейні залишається надзвичайно рідкісною. Такі казани не вважаються звичайними предметами побуту; вони часто пов'язані з міжрегіональним обміном та контактами між культурами.

1500–1700 років тому Північна Європа вже була частиною ширших економічних і соціальних систем, що простягалися на римські території. Такі артефакти свідчать про те, що громади цього регіону брали участь у торгівлі або дипломатичних обмінах, завдяки яким римські товари потрапляли далеко за межі імперії.

Фото: ALSH

Подібні знахідки в Норвегії та Данії показали, що ці посудини часто асоціювалися з високопоставленими особами і, ймовірно, використовувалися під час бенкетів, що зміцнювали союзи та соціальну структуру.

Одним із невирішених питань залишається контекст, у якому були поховані казани. Попередні дослідження вказують на те, що перед похованням кілька посудин, ймовірно, були розміщені одна в одній. По всій Європі подібні знахідки інтерпретуються по-різному.

Деякі зразки використовувалися як урни в кремаційних похованнях, у яких зберігалися останки та похоронні дари, тоді як інші були частиною скарбів, можливо, захованих у нестабільні періоди або використаних у ритуальних цілях. Очікується, що поточні дослідження прояснять, чи є ця знахідка похованням, скарбом чи іншим типом схованки.

Через крихкість посудин їх вилучили методом блокового підйому, який дозволяє зберегти навколишній ґрунт неушкодженим, щоб захистити делікатні структури. Весь блок буде піддано комп'ютерній томографії у Фраунгоферському інституті індивідуалізованої медичної інженерії.

Фото: ALSH

Ця техніка дозволяє дослідникам оглянути внутрішню частину предметів, не відкриваючи їх. Вона може виявити прихований вміст, структурні особливості та відмінності у матеріалах, допомагаючи фахівцям спланувати ретельні лабораторні дослідження.

Сама ділянка розташована в районі, який вже відомий археологічними знахідками епохи вікінгів, але ці казани набагато давніші. Це підтверджує думку, що Північна Європа не була ізольованою, а брала активну участь у ширших культурних та економічних взаємодіях.

Ця знахідка також пов’язана з проєктом під керівництвом Орхуського університету, який залучає військових ветеранів до археологічних робіт. Ця ініціатива поєднує наукові дослідження з соціальною підтримкою та міжнародним співробітництвом, що додає знахідці ще одного рівня важливості.

Очікується, що ці бронзові посудини відіграватимуть ключову роль у майбутніх дослідженнях. Їхня рідкість, незрозумілий контекст та використання сучасних методів візуалізації надають значний дослідницький потенціал.

У міру продовження аналізу казани можуть надати чіткіше уявлення про торгівельні шляхи та культурні контакти по всій стародавній Європі, показуючи, наскільки пов’язаними були ці суспільства задовго до сучасної глобалізації.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, Archaeological State Office of Schleswig-Holstein.