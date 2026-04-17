Находкам 1700 лет: археологи нашли редкие бронзовые артефакты на севере Германии (фото)

В регионе Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии археологи обнаружили несколько бронзовых сосудов, датированных III-V веками нашей эры. Эти находки демонстрируют, как отдаленные регионы Европы были связаны между собой в эпоху поздней античности.

Государственное археологическое управление Шлезвиг-Гольштейна охарактеризовало эту находку как чрезвычайно редкую. Подобные артефакты в этом регионе до сих пор находили лишь раз, поэтому эти бронзовые котлы стали важным дополнением к исследованиям сетей обмена в период Великого переселения народов, пишет Фокус.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Предметы обнаружили осенью 2025 года во время лицензированных поисков с помощью металлоискателей, которые проводила датская группа в сотрудничестве с немецкими археологами. То, что началось как слабый сигнал, привело к обнаружению фрагментов, в частности частей ручек, которые впоследствии указали на наличие нескольких сосудов.

Відео дня

Эксперты идентифицировали находки как "котлы Вестланда" — известный тип римских провинциальных изделий

Эксперты идентифицировали эти предметы как "котлы Вестланда" — известный тип римских провинциальных изделий. Эти сосуды сначала изготавливались в районах, находившихся под влиянием Римской империи, и их находили в Скандинавии, вблизи Рейна и вдоль побережья Северного моря.

Наличие таких артефактов в Шлезвиг-Гольштейне остается чрезвычайно редким. Такие котлы не считаются обычными предметами быта; они часто связаны с межрегиональным обменом и контактами между культурами.

1500-1700 лет назад Северная Европа уже была частью более широких экономических и социальных систем, которые простирались на римские территории. Такие артефакты свидетельствуют о том, что общины этого региона участвовали в торговле или дипломатических обменах, благодаря которым римские товары попадали далеко за пределы империи.

Подобные находки в Норвегии и Дании показали, что эти сосуды часто ассоциировались с высокопоставленными лицами и, вероятно, использовались во время пиров, укреплявших союзы и социальную структуру.

Одним из нерешенных вопросов остается контекст, в котором были похоронены котлы. Предварительные исследования указывают на то, что перед погребением несколько сосудов, вероятно, были размещены друг в друге. По всей Европе подобные находки интерпретируются по-разному.

Некоторые образцы использовались как урны в кремационных захоронениях, в которых хранились останки и погребальные дары, тогда как другие были частью сокровищ, возможно, спрятанных в нестабильные периоды или использованных в ритуальных целях. Ожидается, что текущие исследования прояснят, является ли эта находка захоронением, кладом или другим типом тайника.

Из-за хрупкости сосудов их изъяли методом блочного подъема, который позволяет сохранить окружающую почву неповрежденной, чтобы защитить деликатные структуры. Весь блок будет подвергнут компьютерной томографии во Фраунгоферском институте индивидуализированной медицинской инженерии.

Эта техника позволяет исследователям осмотреть внутреннюю часть предметов, не открывая их. Она может выявить скрытое содержимое, структурные особенности и различия в материалах, помогая специалистам спланировать тщательные лабораторные исследования.

Сам участок расположен в районе, который уже известен археологическими находками эпохи викингов, но эти котлы гораздо древнее. Это подтверждает мысль, что Северная Европа не была изолированной, а активно участвовала в более широких культурных и экономических взаимодействиях.

Опрос Какие научные темы вам интересно читать? Опрос открыт до Космос Искусственный интеллект Робототехника Археология Природа Здоровье Зеленая энергетика История Точные науки Голосувати

Эта находка также связана с проектом под руководством Орхусского университета, который привлекает военных ветеранов к археологическим работам. Эта инициатива сочетает научные исследования с социальной поддержкой и международным сотрудничеством, что придает находке еще один уровень важности.

Ожидается, что эти бронзовые сосуды будут играть ключевую роль в будущих исследованиях. Их редкость, непонятный контекст и использование современных методов визуализации предоставляют значительный исследовательский потенциал.

Важно

По мере продолжения анализа котлы могут дать более четкое представление о торговых путях и культурных контактах по всей древней Европе, показывая, насколько связанными были эти общества задолго до современной глобализации.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Archaeological State Office of Schleswig-Holstein.