Сокровища бронзового века и древние поселения: археологи рассказали о неожиданном открытии (фото)

На месте строительства ветроэлектростанции в Нижней Саксонии, Германия, археологи обнаружили удивительно богатые свидетельства человеческой деятельности, охватывающие тысячелетия. Территория, которую долгое время считали обычной местностью, оказалась местом, где сохранились следы поселений, ритуальных обрядов и ценные предметы из разных исторических периодов.

С августа 2024 года по сентябрь 2025 года археологи обследовали около 92 800 квадратных метров и зафиксировали 412 объектов. Эти находки показали, что территория не была необитаемой, а использовалась неоднократно от неолита до поздней античности, пишет Фокус.

Среди древнейших находок были два хорошо сохранившихся дома, связанные с культурой линейно-ленточной керамики, датируемые серединой 6-го тысячелетия до н. э. Эти сооружения принадлежали одним из первых земледельческих общин в регионе.

Эти находки дали представление о том, как ранние поселенцы строили свои жилища и организовывали повседневную жизнь. Дополнительные образцы, изъятые с места раскопок, могут помочь исследователям лучше понять рацион питания, землепользование и структуру поселений на этом раннем этапе развития земледелия.

Фото: Lower Saxony State Office for Heritage

На территории также были обнаружены свидетельства более поздних периодов. Археологи нашли следы поселений с первых веков нашей эры, в частности ямы с тщательно упорядоченными отложениями. В них содержались захоронения собак, керамика, изготовленная по римским технологиям, и металлические предметы.

Такое сочетание свидетельствовало о намеренном размещении, а не случайном сбросе, что, вероятно, связано с ритуальными практиками под влиянием римских традиций. Одной из самых выдающихся находок этого периода стал почти полный трехслойный гребешок IV-V веков нашей эры, украшенный круговыми узорами и бронзовыми заклепками.

Фото: Lower Saxony State Office for Heritage

Важнейшее открытие произошло во время подготовительных работ к строительству фундамента турбины. Археологи обнаружили плотно скопившуюся коллекцию бронзовых и органических материалов. Чтобы защитить хрупкие предметы, команда изъяла весь блок грунта для лабораторного исследования.

Этот процесс обнаружил клад украшений бронзового века, датированный 1500-1300 годами до н. э. Коллекция, вероятно, принадлежала по меньшей мере трем женщинам высокого статуса и включала нашейные ожерелья, спиральные браслеты, листовые украшения и булавки с дискообразными головками.

Фото: Lower Saxony State Office for Heritage

В центре клада было ожерелье, изготовленное из более 156 янтарных бусин. Этот элемент выделялся как визуально, так и культурно. Янтарь был ценным материалом в доисторической Европе и часто транспортировался на большие расстояния. Исследования Орхусского университета показали, что торговля янтарем связывала Северную Европу с отдаленными регионами, включая такие далекие территории, как Месопотамия.

Важность клада заключается в его целостном составе, а не в каком-то отдельном предмете. Такие коллекции часто интерпретируют как преднамеренные тайники, возможно связанные с ритуальными действиями, социальной идентичностью или демонстрацией статуса. Наличие янтаря в сочетании с искусно изготовленными бронзовыми предметами указывает на связи между торговлей, системами верований и социальной структурой.

Эта находка также имеет особую ценность для региональных исследований. Это первый клад бронзового века, обнаруженный в северной предгорной зоне Гарца с 1967 года, и единственный, который исследовали с использованием современных научных методов.

13-летний школьник нашел троянскую монету вблизи Берлина: как это произошло (фото)

Эти открытия продемонстрировали длительную последовательность человеческого присутствия, от ранних фермеров до более поздних сообществ, занимавшихся ритуальными практиками. Этот случай свидетельствует о важности тщательных археологических исследований и показывает, как даже рутинные проекты могут изменить понимание прошлого.

Ранее Фокус писал о статуэтке хеттского бога шторма, которую представили в Турции. Этот артефакт нашел местный житель провинции Чорум.

Также мы рассказывали о необычной находке из Мексики. Археологи нашли человеческий зуб с драгоценной пломбой.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege.